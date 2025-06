Le tourisme s’attend à une période faste pendant les vacances de septembre

Les quatre jours de vacances de la Fête nationale, marqués par un grand défilé dans la capitale pour célébrer le 80e anniversaire de l’indépendance nationale, offrent une opportunité en or pour le tourisme national, alors que Hanoi se prépare à un afflux massif de visiteurs et d’autres localités dévoilent de nouveaux produits de voyage pour répondre à l’évolution de la demande.



Large éventail d’options d’hébergement



Face aux inquiétudes concernant la pénurie d’hébergements pendant les vacances, la directrice du Département du tourisme de Hanoi, Dang Huong Giang, a assuré que la ville était bien préparée à faire face à une demande accrue. Elle a indiqué que les hôtels affichant complet se limitaient à certains emplacements centraux.



Les recherches effectuées sur les principales plateformes de réservation en ligne telles qu’Agoda, Traveloka et Booking.com montrent qu’un large éventail d’options d’hébergement reste disponible à Hanoi pour la Fête nationale du 2 septembre. Si les réservations d’hôtels ont légèrement augmenté par rapport aux jours habituels, le taux d’occupation n’est pas encore très élevé.



Selon le département, l’infrastructure hôtelière de Hanoi est vaste et diversifiée, avec 3.761 établissements d’hébergement totalisant plus de 71.200 chambres. 85 hôtels et résidences hôtelières classés d’une à cinq étoiles, offrent près de 12.000 chambres. 3.676 établissements non classés, totalisant près de 60.000 chambres, renforcent la capacité d’hébergement de la ville, s’adressant à tous les segments de marché.



La ville a demandé aux établissements d’hébergement et aux destinations touristiques de renforcer leurs préparatifs en matière de personnel, de qualité de service, de sécurité et d’hygiène. Les plateformes d’hébergement communautaires comme Airbnb font également l’objet d’une promotion importante afin d’accroître l’offre de logements pendant la période festive, a ajouté Dang Huong Giang.



Opportunité en or pour le marché touristique

Composé d’une multitude d’îles et d’îlots calcaires émergeant de la mer, de tailles et de formes variées et présentant une nature pittoresque et intacte, la baie de Ha Long est un paysage marin spectaculaire sculpté par la nature. Photo: VNA

Si Hanoi reste le cœur des festivités, la forte demande offre aux provinces voisines une opportunité précieuse de conquérir le marché du voyage, notamment auprès des familles en quête d’escapades plus relaxantes et plus tranquilles.



Certains agents de voyages et hôtels signalent une tendance croissante des visiteurs à privilégier des escapades plus proches, comme Hoa Binh, Ninh Binh, Tam Dao, Sa Pa et Ha Long, plutôt que de se rendre dans la capitale.



Pour tirer parti de cette forte croissance, les voyagistes ont rapidement lancé de nouveaux forfaits. Parmi eux, Paradise Vietnam, basée dans la province de Quang Ninh, qui abrite la baie de Ha Long, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, lancera un nouveau produit : la croisière-dîner Paradise Delight. Cet itinéraire de sept heures comprend des visites de sites emblématiques, comme la grotte de Sung Sot et l’île Titov.



Un représentant de Paradise Vietnam a indiqué que les réservations se font cette année plus tôt que d’habitude, notamment pour les complexes hôteliers côtiers et les croisières haut de gamme. Les forfaits combinés incluant croisières de nuit, restauration raffinée et séjours à l’hôtel restent très demandés.



Face aux tarifs aériens élevés, de nombreuses familles optent pour des destinations proches, combinant transferts aller-retour en limousine entre Hanoi et Ha Long avec croisières de nuit, offrant ainsi une expérience de voyage plus économique et plus flexible, selon Paradise Vietnam.



Les opérateurs de croisières prévoient une augmentation de 15 à 20% des réservations pour ces vacances par rapport à la même période 2024. – VNA/VI