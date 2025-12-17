Le SG To Lam appelle à une mise en œuvre rapide et complète des politiques en faveur des personnes méritantes

Dans l’après-midi du 16 décembre, à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, a présidé une séance de travail avec des représentants des commissions, ministères et secteurs centraux sur la mise en œuvre des orientations, politiques et régimes en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie ainsi que sur les travaux de recherche, de regroupement et d’identification des restes de martyrs.

Dans son allocution d’ouverture, le secrétaire général du Parti a souligné que, ces dernières années, grâce aux efforts conjugués des ministères, des secteurs et des localités, le travail en faveur des personnes méritantes a enregistré de nombreux résultats. De nombreuses politiques ont été ajustées dans un sens de plus en plus favorable, traduisant l’affection, la responsabilité et la détermination de l’ensemble du système politique à l’égard des bénéficiaires des politiques sociales.

Tout en saluant ces acquis importants, il a également pointé, avec franchise, plusieurs questions qui nécessitent une résolution rapide. Il a indiqué que le système institutionnel et les politiques en vigueur présentent encore des insuffisances. Certaines réglementations ne sont plus adaptées à la réalité, notamment en matière de reconnaissance du statut de personne méritante, de traitement des dossiers dépourvus de pièces justificatives, ou encore de versement des prestations. Les opérations de recherche et de regroupement des restes de martyrs sur les anciens champs de bataille demeurent confrontées à de nombreuses difficultés. Par ailleurs, de nombreux objets et effets personnels confiés par des cadres et soldats avant leur départ au front sont conservés depuis des décennies sans avoir été restitués intégralement à leurs familles.

La séance de travail. Photo : VNA

Selon un rapport du ministère de l’Intérieur, le pays compte actuellement 52 centres de prise en charge des personnes méritantes. Entre 2022 et 2024, plus de 1,1 million de personnes ont bénéficié de cures de repos et de soins. Le Vietnam dispose de plus de 7 000 ouvrages commémoratifs dédiés aux martyrs, dont plus de 3 000 cimetières militaires. À ce jour, plus de 900 000 restes de martyrs ont été regroupés et inhumés dans des cimetières à travers le pays, parmi lesquels environ 300 000 tombes n’ont pas encore pu être identifiées. En outre, quelque 175 000 restes de martyrs, au Vietnam comme à l’étranger, n’ont pas encore été regroupés dans des cimetières militaires.

À l’issue des rapports et des échanges lors de la séance de travail, Tô Lâm a conclu que les politiques en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie, ainsi que les travaux de recherche, de regroupement et d’identification des restes de martyrs, constituaient une mission politique d’une importance toute particulière, porteuse d’une profonde signification morale, historique et humaniste. Elles sont un indicateur concret de la responsabilité du Parti et de l’État envers ceux qui se sont sacrifiés pour l’indépendance et la liberté nationale.

Il a chargé le Comité du Parti du gouvernement de diriger en urgence la révision, la modification et le complément des politiques et des textes juridiques ; d’accélérer les expertises ADN ; de lever sans délai les obstacles liés aux mécanismes, aux financements et aux technologies.

La Commission militaire centrale est chargée de piloter, en coordination avec les organismes concernés, l’élaboration d’un projet visant à accélérer le déminage ainsi que la recherche et le regroupement des restes de martyrs.

Le Comité du Parti du ministère de la Sécurité publique est chargé de mettre en place et d’exploiter une banque de données génétiques des martyrs non identifiés ; de coordonner l’élaboration d’un projet de modernisation des technologies d’expertise ADN, et de renforcer la coopération internationale, y compris le recours à des organismes étrangers lorsque nécessaire.

Le ministère de l’Intérieur est chargé de présider l’inventaire de l’ensemble des objets et effets personnels actuellement conservés.

Le secrétaire général a aussi appelé à la révision des établissements de prise en charge et de réhabilitation des personnes méritantes, à la restauration des cimetières et ouvrages commémoratifs dédiés aux martyrs. Il a souligné que le travail en faveur des personnes méritantes devrait être considéré comme une mission politique permanente. - VNA/VI