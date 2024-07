Le SG Nguyen Phu Trong, un dirigeant inspirant pour les générations de Vietnamiens d’outre-mer

Une Vietnamien à l'étranger offre de l'encens au défunt secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Lors de ses visites de travail en Chine à différents postes, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong a toujours rencontré et encouragé la communauté vietnamienne en Chine à faire des efforts pour étudier, travailler, s'intégrer, devenir un pont de l'amitié entre les deux pays.



A la nouvelle de son décès, de nombreux Vietnamiens vivant et travaillant en Chine ont partagé avec l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Pékin leur respect, leur gratitude infinie et leur chagrin vis-à-vis du plus haut dirigeant du Parti et de l'État, qui a toujours accordé une attention particulière à la communauté vietnamienne à l’étranger en général et à la communauté vietnamienne en Chine en particulier.



Le citoyen vietnamien Bui Van Kien a eu l'honneur de représenter la communauté vietnamienne à Pékin à participer à la cérémonie d'accueil et à la rencontre avec le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, lors de sa visite officielle en Chine en 2017. Le leader du Parti a écouté la communauté vietnamienne en Chine partager leurs difficultés et a demandé à l'ambassade de mettre immédiatement en œuvre des politiques pratiques pour l'aider.



Bui Van Kien et la communauté vietnamienne en Chine se sont sentis très tristes devant le décès du secrétaire général. C'est un véritable révolutionnaire qui a consacré toute sa vie au développement et à l'élévation de la position du Vietnam, a-t-il estimé.



De son côté, Le Ngoc Quyen, chef de la célèbre chaîne de restaurants SuSu à Pékin, membre du Comité exécutif de l'Association provisoire des entreprises vietnamiennes en Chine, a estimé qu'après la visite officielle en Chine du secrétaire général Nguyen Phu Trong fin octobre et début novembre 2022, les relations entre le Vietnam et la Chine devenaient de plus en plus étroites, notamment avec la signature de nombreux documents, accords et politiques visant à faciliter les échanges de produits agricoles, forestiers et aquatiques et le transport de marchandises.



La tristesse a été aussi exprimée par les Vietnamiens vivant et travaillant dans les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao (Chine) lorsqu'ils ont appris le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong.



L'avocat Doan Quynh Linh, présidente de l'Association des Vietnamiens à Hong Kong, a affirmé que la communauté vietnamienne à Hong Kong appréciait la politique du Parti et de l'État dirigée par le secrétaire général Nguyen Phu Trong : prêter toujours attention aux Vietnamiens à l'étranger et connecter les

Vietnamiens d'outre-mer avec leurs compatriotes dans le pays. L'exemple brillant du secrétaire général sera une source d'inspiration pour de nombreuses générations futures, a-t-elle ajouté.



Tran Thi Gon, vice-présidente de l'Association des Vietnamiens de Macao, est impressionnée par les discours du secrétaire général Nguyen Phu Trong où il a toujours encouragé la communauté à apprendre pour contribuer davantage au développement du pays.



Selon le Dr Nguyen Hoang Long, de l'Université chinoise de Hong Kong (Chine), les politiques du Parti et de l'État visant à prendre soin des Vietnamiens à l'étranger, sous la direction du secrétaire général Nguyen Phu Trong, jouent un rôle très important dans la connexion des Vietnamiens à l'étranger pour s'orienter vers le pays d'origine.



Il a déclaré que le secrétaire général Nguyen Phu Trong était un brillant exemple pour la jeune génération, en particulier les jeunes intellectuels qui étudiaient et menaient des recherches à l'étranger, en termes d'idéologique, de direction ferme, de simplicité dans la mode vie et de sacrifice pour la cause du développement national. -VNA/VI