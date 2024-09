Le SG du Parti et président To Lam termine avec succès sa visite d'État à Cuba

Le premier secrétaire du Parti et président cubain Miguel Díaz Canel Bermudez dit au revoir au président To Lam et à son épouse à l'aéroport international José Marti de La Havane. Photo : VNA

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang l’accompagnant, ont quitté le 27 septembre (heure locale) La Havane, terminant avec succès la visite d'État à Cuba, à l'invitation du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba, président cubain, Miguel Díaz Canel Bermudez et de son épouse.

Le dirigeant To Lam ont eu des entretiens, entrevues et contacts de haut niveau avec les dirigeants du Parti, de l'État et de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire cubain et ont mené diverses activités pour développer les relations de solidarité, d'amitié et de coopération entre les deux parties.

Les dirigeants vietnamien et cubains sont déterminés à continuer de développer les relations de solidarité traditionnelles, d'amitié spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba à un nouveau niveau d'intégralité, de substance, d'efficacité et de durabilité, dans l'esprit de coopération bilatérale et de développement commun, pour la cause du développement et de l’édification du socialisme, pour le bénéfice des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement de chaque région et du monde.

Lors de cette visite, le dirigeant To Lam s’est vu attribuer l’Ordre José Martí, la plus haute distinction décernée par le Parti et l'État cubains pour reconnaître ses contributions inestimables au développement des relations entre Cuba et le Vietnam.

Lors des entretiens, entrevues et rencontres de haut niveau, les deux parties ont particulièrement souligné l'importance et la valeur historique des relations spéciales, loyales et pures entre les deux nations Vietnam-Cuba.

À cette occasion, le secrétaire général du Parti et président To Lam, son épouse, la délégation vietnamienne de haut rang, ont offert de fleurs à la statue monumentale du Président Hô Chi Minh à La Havane. - VNA/VI