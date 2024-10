Le Sénégal, marché prometteur pour les exportations agricoles et alimentaires vietnamiennes

Le Sénégal est considéré comme un marché prometteur pour les exportations agricoles et alimentaires vietnamiennes.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, connu par sa stabilité politique et son économie ouverte en Afrique de l'Ouest et doté du port international de Dakar et d'un réseau ferroviaire développé, le Sénégal abrite le siège de la Banque des nations de l'Afrique de l'Ouest et s'impose comme un hub logistique majeur dans la sous-région.

L'accès à ce marché offre aux produits vietnamiens l'opportunité de répondre non seulement aux besoins des 18,6 millions de consommateurs sénégalais, mais également de pénétrer les marchés de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), regroupant 8 pays francophones, et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), composée de 15 pays. Ces marchés bénéficient d'un taux de droit intra-bloc avantageux de 0%.

Le Sénégal présente généralement un déficit commercial. En 2023, ses exportations ont atteint 5,3 milliards de dollars, tandis que ses importations s'élevaient à 11,87 milliards de dollars. Ses principales exportations comprennent les produits pétroliers, l'or non monétaire, l'acide phosphorique, le titane et les phosphates, avec pour principaux importateurs le Mali, l'Inde, la Suisse et l'Australie. Ses importations majeures incluent les produits pétroliers finis, les véhicules, les machines, les métaux communs et le riz, provenant principalement de France, de Chine, de Russie, d'Inde et des Émirats arabes unis.

Malgré ses efforts pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, le Sénégal doit encore importer annuellement entre 700 000 et 900 000 tonnes de riz pour satisfaire sa demande intérieure. En outre, le pays importe également des produits textiles, des confiseries, des produits céréaliers, des pièces détachées de motos, du fer et de l'acier, du poivre, des produits dérivés du manioc, des articles en caoutchouc et des machines agricoles.

Selon les statistiques du Département général des douanes du Vietnam, en 2023, les exportations vietnamiennes vers le Sénégal ont atteint 37,8 millions de dollars, principalement les produits agricoles et alimentaires. Au cours des neuf premiers mois de l'année, ces exportations se sont élevées à 26,5 millions de dollars, dont 9,5 millions pour le poivre, 3,34 millions pour les fruits et 1 million pour le riz. -VNA/VI