Le secrétaire général Tô Lâm s’entretient avec le président biélorusse Loukachenko

Dans le cadre de sa visite d’État en Biélorussie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, s’est entretenu lundi 12 mai à Minks avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko.



Les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité d’intensifier les contacts à tous les niveaux. Des discussions ont porté sur le renforcement des mécanismes de coopération existants, en particulier à travers un dialogue régulier entre hauts responsables, ministères et collectivités territoriales.



Au cœur de cet entretien figuraient les échanges économiques. Le Vietnam et la Biélorussie ont exprimé leur volonté commune d’exploiter pleinement les opportunités offertes par l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA), dont Minsk est membre.



Le secrétaire général Tô Lâm a notamment proposé des mesures concrètes visant à faciliter l’accès aux marchés, avec un accent particulier sur les secteurs agricoles, les produits de la pêche et les engrais, identifiés comme domaines clés pour le commerce bilatéral.



Les deux dirigeants ont souligné que l’entrée en vigueur, le 30 janvier 2025, de l’Accord d’exemption de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires, et la mise en place de programmes de coopération culturelle, contribuera à créer des conditions propices au renforcement de la coopération bilatérale dans les temps à venir.



Outre les aspects économiques, ils ont évoqué les perspectives d’une coopération renforcée dans des domaines stratégiques d’avenir. La technologie de l’information, la transformation numérique, l’éducation, la recherche scientifique, ainsi que la culture et le sport ont été identifiés comme autant de secteurs propices à un partenariat dynamique.



Sur le plan diplomatique, le Vietnam et la Biélorussie ont réaffirmé leur soutien mutuel dans les enceintes multilatérales, en particulier aux Nations Unies.



La Biélorussie a exprimé son appui aux positions vietnamiennes concernant les différends en Mer Orientale, en soulignant l’importance du respect du droit international et des solutions pacifiques dans la gestion des conflits régionaux.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm et le président biélorusse Alexandre Loukachenko, à Minks, le 12 mai. Photo: VNA

L'entretien s’est conclu par la signature d’une déclaration conjointe sur l’établissement d’un partenariat stratégique entre les deux pays.



Les deux dirigeants ont également assisté à la remise de documents de coopération entre les deux pays, notamment une lettre d’intention sur la promotion de la coopération en matière de formation des militaires et des experts entre les ministères vietnamien et biélorusse de la Défense; un protocole d’accord sur la transformation numérique entre le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et le ministère biélorusse de la Communication et de l’Informatisation ; et un protocole d’accord sur la coopération en matière de science, de technologie et d’innovation entre le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et le Comité d’État biélorusse pour la science et la technologie.



D’autres documents concernent un programme de coopération culturelle pour 2026-2028 entre les ministères vietnamien et biélorusse de la Culture ; un programme de coopération pour 2025-2027 entre les ministères vietnamien et biélorusse de la Justice ; un protocole d’accord sur la coopération pharmaceutique entre le ministère vietnamien de la Santé et son homologue biélorusse ; un accord de coopération entre Radio la Voix du Vietnam et la Société nationale de télévision et de radio d’État de Biélorussie ; et un protocole d’accord entre l’Union vietnamienne des organisations d’amitié et la Société biélorusse pour l’amitié et les relations culturelles avec l’étranger.





Le secrétaire général Tô Lâm a invité le président Loukachenko à se rendre prochainement au Vietnam. Le chef de l’Etat biélorusse a accepté avec plaisir, témoignant ainsi de l’engagement réciproque à approfondir les liens entre les deux pays. – VNA/VI