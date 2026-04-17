Le secrétaire général et président To Lam achève avec succès sa visite d’État en Chine

Le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, son épouse, ainsi que la haute délégation vietnamienne, ont quitté la ville de Nanning, dans la région autonome du Guangxi (Chine), achevant avec succès leur visite d’État en Chine du 14 au 17 avril 2026. Cette visite s’est déroulée sur invitation du secrétaire général du CC du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et de son épouse.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien (PCV) et président de la République, To Lam, et son épouse, accompagnés d'une délégation vietnamienne de haut niveau, quittent Nanning le 17 avril, concluant ainsi avec succès leur visite d'État en Chine du 14 au 17 avril. Photo : VNA

En Chine, To Lam s’est entretenu avec Xi Jinping et a assisté à la signature de plusieurs accords de coopération. Il a également rencontré Zhao Leji, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale, Wang Huning, président de la Conférence consultative politique du peuple chinois, ainsi que le Premier ministre Li Qiang. Par ailleurs, il a prononcé un discours à l’Université Tsinghua et visité la Nouvelle zone de Xiong’an, ainsi que le Centre Chine–ASEAN de coopération pour l’innovation en intelligence artificielle.

To Lam et son épouse ont aussi rencontré des représentants de la diaspora vietnamienne et des proches d'anciens experts chinois ayant aidé le Vietnam. Ils ont assisté à un programme artistique amical, visité l'ancien campus de l'école Yucai à Nanning et lancé le Festival d'échange populaire frontalier.

Les plus hauts dirigeants des deux pays ont eu des échanges approfondis sur leurs situations nationales respectives, les relations entre les deux Partis et États, ainsi que sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun. Ils se sont réjouis du bon développement des liens bilatéraux : fréquents échanges stratégiques, coopération sécuritaire sustantielle, percées économiques, commerciales, d'investissement et de connectivité des transports, dynamisme des échanges populaires et étroite coordination multilatérale.

Face aux complexités mondiales, ils ont souligné la nécessité de s'unir, de renforcer la confiance stratégique et de connecter politiques, infrastructures et énergies afin d'approfondir leurs relations et de contribuer à la paix mondiale.

Pour l'avenir, ils poursuivront l'objectif global des « six plus ». Ils maintiendront des contacts réguliers de haut niveau, valoriseront le rôle du canal des Partis et consolideront le fondement social bilatéral. Ils collaboreront étroitement au sein des mécanismes multilatéraux tout en gérant mieux leurs divergences.

Les dirigeants ont officiellement lancé l’« Année de coopération touristique Vietnam–Chine 2026-2027 », convenant d’intensifier les activités de promotion, de moderniser les infrastructures et de consolider la position de premier marché touristique réciproque.

De nombreux documents de coopération ont été signés, couvrant la sécurité, la justice, l'économie, les chaînes de production et d'approvisionnement, les douanes, les sciences et technologies, les ressources humaines, les médias...

À l’issue de la visite, une Déclaration commune a été publiée, visant à approfondir le Partenariat de coopération stratégique globale et à bâtir une Communauté d’avenir partagé Vietnam–Chine de portée stratégique à un niveau supérieur dans le nouveau contexte. -VNA/VI