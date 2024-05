Le secrétaire général de l'ONU félicite le nouveau président To Lam

La conversation téléphonique entre l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Photo : VNA

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a effectué le 23 mai une conversation téléphonique avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Antonio Guterres a adressé ses plus chaleureuses félicitations au général To Lam qui vient d'être élu par l'Assemblée nationale président de la République socialiste du Vietnam. Il a estimé sa conviction que sous la direction du Parti communiste du Vietnam, de l'État du Vietnam et du président To Lam, le peuple vietnamien continuerait à obtenir davantage de succès dans tous les domaines, notamment dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD). Il a affirmé que l’ONU continuerait d'être un partenaire fiable accompagnant le Vietnam dans son processus de développement.

Antonio Guterres a exprimé son souhait de rencontrer le président To Lam dans un avenir proche pour continuer à promouvoir davantage la bonne coopération entre l'ONU et le Vietnam. Il a particulièrement apprécié les réalisations exceptionnelles obtenues par le Vietnam en matière de développement socio-économique ainsi que ses récentes contributions positives à la résolution des problèmes mondiaux lors des forums de l'ONU.

A cette occasion, le secrétaire général de l'ONU et l'ambassadeur Dang Hoang Giang ont discuté de la situation internationale, de certains problèmes récemment apparus à l'ONU et des solutions pour améliorer l'efficacité des activités du système de développement de l'ONU. -VNA/VI