Le "made in Vietnam" à l’honneur du MEGA Show Hong Kong 2024

Environ 30 entreprises vietnamiennes spécialisées dans la fabrication et du commerce des produits artisanaux et des souvenirs participent au MEGA Show Hong Kong (Chine) 2024, qui se déroule du 20 au 23 octobre dans la région administrative spéciale.

Les entreprises vietnamiennes présentent des produits artisanaux et des ustensiles de ménage fabriqués à partir de produits naturels et respectueux de l’environnement, adaptés aux tendances actuelles de consommation mondiale.

Dô Dinh Lang, directeur de Sarl LV & Hon ngoc Viên Dông, a déclaré qu'il s'agissait d'un salon très potentiel, ajoutant que les exportations actuelles d'artisanat du Vietnam proviennent principalement d'entreprises participant à ce salon.

Les entreprises espèrent toucher des clients via le marché de Hong Kong et continuent de rechercher des contrats d'exportation aux États-Unis, en Europe, au Japon..., a dit Do Dinh Lang.

De son côté, Giorgos Anestis, directeur commercial d'Estia Home Art (Grèce), a déclaré que les produits vietnamiens étaient de bonne qualité. Il est particulièrement impressionné par les produits faits à la main à partir de bambou et de rotin naturels et a déclaré que ces produits seraient les bienvenus sur le marché européen.

À ce jour, les produits artisanaux vietnamiens sont présents dans 163 pays et territoires. Selon les données du ministère de l'Industrie et du Commerce, la valeur des exportations vietnamiennes de produits artisanaux a atteint environ 3,5 milliards de dollars en 2023 et s’efforce d’atteindre 4 milliards de dollars en 2025.

En tant que plus grand salon commercial en Asie pour l’artisanat, les cadeaux, les appareils électroménagers et les biens de consommation, le MEGA Show Hong Kong rassemble des marques de renommée mondiale dans l’industrie des biens de consommation.

Il attire 3.000 entreprises de 28 pays et territoires, dont le Vietnam, la Thaïlande et les Philippines, Singapour, la Malaisie, l’Indonésie, la Chine, Hong Kong (Chine), Taiwan (Chine), l’Italie, le Royaume-Uni, le Japon, la Russie, l’Australie... -VNA/VI