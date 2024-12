Le programme de promotion touristique "Hanoi Night 2024" prévu en décembre

Le programme de promotion touristique "Hanoi Night 2024" s'ouvrira le 29 décembre dans la rue gastronomique Dao Ngoc Ngu Xa, dans l’arrondissement de Ba Dinh, à Hanoï.

Trois destinations touristiques nouvellement reconnues comme reliques nationales spéciales seront également annoncées lors de l'événement, à savoir le temple Quan Thanh, le temple Voi Phuc et Dao Ngoc - Truc Bach.

En outre, la « Ligne de tramway 6 - Musée de la rue de Hanoï », un nouveau produit touristique de la capitale, sera également inauguré.

Les visiteurs participeront à des activités culturelles passionnantes : la visite de certains lieux à proximité, la participation à des ateliers tels que la décoration de timbres subventionnés, des puzzles, la location de costumes et des photographies thématiques.

Pendant ce temps, la « Ligne de tramway 6 – Musée de la rue de Hanoï » offrira aux visiteurs une expérience particulière avec quatre wagons conçus selon les thèmes culinaires de Hanoï et du pays. Chaque voiture est comme un « mini-musée » de culture et de gastronomie, aidant les visiteurs à retrouver d’anciens souvenirs et à explorer l’histoire et la culture de l’ancienne capitale.

L'événement permettra également aux visiteurs d'en apprendre davantage sur l'artisanat traditionnel.

La reconnaissance de trois nouvelles destinations touristiques et l'introduction de la ligne de tramway 6 contribuent non seulement à préserver et à promouvoir les valeurs historiques et culturelles de Hanoï, mais attirent également les touristes, réaffirmant la position de la capitale en tant que pôle touristique sûr et attractif. -VNA/VI