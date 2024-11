Le président Luong Cuong assiste à l’ «APEC CEO Summit 2024». Photo: VNA

Dans la matinée du 14 novembre (heure locale), dans le cadre de sa participation à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2024 au Pérou, le président Luong Cuong a prononcé un discours à l’ «APEC CEO Summit 2024» (Sommet des dirigeants d’entreprise de l’APEC), en tant qu’invité principal.



Dans son discours, le chef de l’État vietnamien a estimé que le monde et l'Asie-Pacifique connaissaient de grandes transformations et que dans ce contexte, il était nécessaire à l'APEC de créer un système de gouvernance économique favorable à la croissance des économies membres, de se concentrer sur quatre priorités clés pour atteindre les objectifs communs.



Premièrement, il faut garantir un environnement international pacifique et stable qui favorise le commerce et les investissements mondiaux, ainsi que l’intégration économique et la connectivité.



Deuxièmement, il faut garantir que chaque nation et chaque individu ait un accès égal aux opportunités et puisse pleinement bénéficier des résultats de la coopération et du développement.



Troisièmement, il faut élaborer des solutions globales pour la transition vers les énergies propres et vertes afin de relever efficacement le défi le plus urgent de l'humanité : le changement climatique.



Quatrièmement, il faut veiller à ce que les technologies de rupture, en particulier l’intelligence artificielle, soient développées et appliquées de manière responsable et inclusive, devenant ainsi des moteurs essentiels de la croissance économique et du progrès social.



Affirmant le rôle crucial du milieu des affaires dans les succès remarquables de la région Asie-Pacifique et dans la promotion de la coopération de l’APEC, le président Luong Cuong a souligné plusieurs domaines clés dans lesquels le monde des affaires peut apporter des contributions significatives : Premièrement, ouvrir la voie à des modèles commerciaux et à des processus de production innovants vers des pratiques économiques vertes, circulaires et numériques, devenir une force motrice dans les transitions verte et numérique, en inspirant et en facilitant la croissance des secteurs importants; Deuxièmement, augmenter les investissements dans la recherche et le développement pour favoriser la croissance et l’application de technologies révolutionnaires qui répondent aux défis mondiaux urgents; Troisièmement, participer activement à l’élaboration des réglementations et des normes pour les secteurs émergents et stratégiquement importants de l’économie mondiale; Enfin, servir de pont vital pour relier les économies, améliorer les échanges entre les peuples et contribuer à la construction et au renforcement des relations de coopération et d’amitié entre les nations.



Luong Cuong a déclaré que le Vietnam entrait dans une nouvelle ère avec un état d’esprit renouvelé, propulsé par une forte aspiration à devenir une nation prospère et heureuse, soutenue par une confiance inébranlable dans un avenir radieux.



Le Vietnam persévère dans les principes d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de diversification et de multilatéralisation, en mettant l’accent sur la paix, la coopération et le développement, a-t-il affirmé, ajoutant que le Vietnam soutenait pleinement le système commercial multilatéral et reconnaissait le rôle central de l’Organisation mondiale du commerce, croyant fermement aux valeurs du libre-échange, de la connectivité et de l’intégration internationale.



En outre, le Vietnam s’engagera de manière responsable et contribuera positivement à la politique mondiale, à l’économie mondiale et à la civilisation humaine, positionnant ainsi le pays comme un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale, a-t-il poursuivi.



Selon Luong Cuong, la croissance vigoureuse du Vietnam ouvrira de nouvelles opportunités aux entreprises nationales et internationales dans un large éventail de secteurs, , notamment le commerce, l’industrie, l’agriculture, le tourisme, les infrastructures, la logistique et les industries de haute technologie. Le marché vietnamien a toujours offert des avantages exceptionnels et distincts que peu d’endroits peuvent égaler.



Le président a également souligné les avantages importants dont dispose l'économie vietnamienne. Premièrement, avec une situation géographique favorable en Asie du Sud-Est, le Vietnam bénéficie d’une économie très ouverte et d’un solide réseau de 17 accords de libre-échange. Deuxièmement, le Vietnam est un marché potentiel vaste et une destination attrayante pour les changements de chaîne d’approvisionnement dans la région. Troisièmement, le Vietnam est en train de mettre en place une nouvelle économie, passant du brun au vert et d’une économie traditionnelle à une économie numérique, soutenant les start-up et l’innovation. Quatrièmement, il se concentre sur l’amélioration des infrastructures stratégiques, en particulier dans les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique.



Enfin, le président Luong Cuong a estimé que face à d’importants bouleversements mondiaux et aux risques de protectionnisme, de fragmentation et de découplage, l’APEC devait une fois de plus assumer son rôle vital de pont qui reliait et promouvait la coopération entre ses membres, et s’efforcer de construire un système de gouvernance économique internationale transparent et équitable qui garantissait des avantages équilibrés pour toutes les parties concernées.-VNA/VI