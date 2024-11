Le président Luong Cuong arrive au Pérou pour une visite officielle et l’AELW

Le président Luong Cuong à sa descente d’avion à l’aéroport international Jorge Chavez de Lima, au Pérou, le 12 novembre. Photo: VNA

Le président Luong Cuong et une délégation de haut rang du Vietnam sont arrivés à l’aéroport international Jorge Chavez de Lima dans l’après-midi du 12 novembre (heure locale), entamant leur visite officielle au Pérou et participant à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2024 (AELW) à l’invitation de la présidente péruvienne Dina Ercilia Boluarte Zegarra.



Le chef de l’État et la délégation vietnamienne ont été accueillis à l’aéroport par des responsables du gouvernement péruvien et du ministère des Affaires étrangères, l’ambassadeur du Vietnam au Brésil et au Pérou, Bui Van Nghi, et le personnel de l’ambassade du Vietnam.



Il s’agit de la toute première visite au Pérou d’un président vietnamien. Elle a lieu à un moment où le Vietnam et le Pérou célèbrent le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques, ce qui devrait consolider les bases politiques solides entre les deux pays tout en améliorant l’efficacité de la coopération dans des domaines potentiels en vue de développer les relations bilatérales à un nouveau niveau.



La participation du dirigeant vietnamien à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2024, qui coïncidera avec le 35e anniversaire de la création du forum, affirmera les contributions positives et la responsabilité du pays dans la gestion des questions régionales et mondiales, en particulier l’accélération du processus de liens économiques internationaux, la création de nouveaux motifs de croissance régionale et la consolidation du rôle de l’APEC en tant que forum économique de premier plan.



Au cours de plus de 25 ans de participation à l’APEC, le Vietnam a laissé de nombreuses empreintes audacieuses dans la coopération de l’APEC et a toujours été évalué comme un membre ayant apporté de nombreuses contributions positives, responsables et efficaces à la réalisation des objectifs et des visions de coopération de l’APEC ainsi qu’au renforcement du rôle du forum.



D’autre part, la participation à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2024 est une opportunité pour le président vietnamien de rencontrer les dirigeants des économies membres de l’APEC, y compris de nombreux partenaires stratégiques globaux et stratégiques, contribuant ainsi à approfondir continuellement les relations avec les membres de l’APEC.



Il est prévu que pendant son séjour au Pérou, le président Luong Cuong assistera à la cérémonie d’accueil officielle organisée par sa homologue péruvienne Dina Ercilia Boluarte Zegarra et aura des entretiens et des réunions avec les dirigeants du gouvernement et du parlement du Pérou.



Parallèlement à cela, le chef de l’État vietnamien se joindra aux dirigeants des économies membres pour assister à la réunion des dirigeants économiques de l’APEC; assistera et prononcera des discours importants lors du Sommet des PDG de l’APEC 2024 et du dialogue informel entre les dirigeants de l’APEC et les invités; et participera à de nombreuses autres activités bilatérales. – VNA/VI