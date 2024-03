Le président du Parlement finlandais termine avec succès sa visite officielle au Vietnam

Dans la soirée du 26 mars, le président du Parlement finlandais Jussi Halla-aho a quitté Hanoï, terminant avec succès sa visite officielle au Vietnam du 24 au 26 mars 2024, à l'invitation du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.

Le président du Parlement finlandais Jussi Halla-aho et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (droite). Photo: VNA

Lors de sa visite officielle au Vietnam, Jussi Halla-aho s'est rendu hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée.

Il s’est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et a rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh et la présidente de la Commission centrale d'organisation du Parti communiste du Vietnam (PCV), Truong Thi Mai.

Il a visité la province septentrionale de Bac Ninh et des reliques de Hanoï.

Lors des rencontres, les dirigeants des deux parties ont hautement apprécié les développements positifs de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines ; convenu de promouvoir les contacts et les échanges de délégations du Parti, de l'État et de l'organe législatif afin de renforcer la confiance politique, la coopération étroite au sein des forums multilatéraux.

Les deux parties sont convenues de renforcer leur coopération à travers la diplomatie parlementaire, accroître les échanges entre les parlementaires, échanger des expériences en matière d'organisation et d'activités parlementaires pour continuer à innover et améliorer l'efficacité opérationnelle de l'organe législatif et de ses agences de soutien.

Les deux parties vont renforcer la supervision de la mise en œuvre effective des traités internationaux et des accords de coopération signés entre les deux parties ; soutenir et renforcer les liens et la coopération entre les entreprises et les localités des deux pays ; perfectionner les mécanismes et les couloirs juridiques pour faciliter la coopération entre les organes compétents et les entreprises des deux pays ; continuer à promouvoir des mécanismes de coordination et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux.

Concernant la coopération économique, les deux parties ont salué le développement exceptionnel de la coopération bilatérale en matière de commerce et d'investissement. Les deux pays ont décidé de continuent à faciliter et à encourager les relations entre les entreprises et les investisseurs, en exploitant au maximum les avantages de l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), en particulier dans les domaines comme la haute technologie, le développement vert, l'environnement, l’agriculture, la foresterie, les technologies de l'information.

Les deux parties se sont accordées pour continuer à coordonner étroitement et à mettre en œuvre efficacement l'accord-cadre entre les deux gouvernements sur les projets financés dans le cadre du Programme d'investissement public finlandais, en se concentrant sur les priorités visant à améliorer la compétitivité du secteur économique privé, à développer une économie de la connaissance, à répondre aux défis du développement durable et du changement climatique et au développement durable dans le delta du Mékong.

Les deux parties ont également partagé des informations et des points de vue sur la situation mondiale et régionale ainsi qu'un certain nombre de questions d'intérêt commun. -VNA/VI