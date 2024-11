Le président de l’Etat Luong Cuong visite la famille du défunt président chilien

Photo: VNA

Le président de l’Etat Luong Cuong a visité le 10 novembre au soir (heure locale) la maison du défunt président chilien Salvador Allende, grand ami du président Ho Chi Minh et du peuple vietnamien dans le cadre de sa visite officielle au Chili.



Le chef de l'État vietnamien a adressé ses salutations et ses meilleurs vœux de santé aux membres de la famille, notamment à la sénatrice Isabel Allende, fille du défunt président, qui a une affection particulière pour la terre et le peuple vietnamiens.



Isabel Allende a déclaré que la visite de la délégation vietnamienne de haut rang au Chili contribue à renforcer et à approfondir davantage l'amitié traditionnelle entre les deux pays.



Elle a rappelé la visite de son père au Vietnam en 1969, notamment sa rencontre historique avec le président Ho Chi Minh. Elle a raconté les profondes impressions et les sentiments particuliers qu'il avait pour l'esprit indomptable du peuple vietnamien. À cette époque, Salvador Allende, alors président du Sénat, a prononcé de nombreux discours marquants au Sénat chilien sur la lutte du peuple vietnamien pour l'indépendance nationale. Plus tard, après son élection à la présidence, Salvador a décidé d'établir des relations diplomatiques avec le Vietnam.



Isabel Allende a exprimé son admiration pour les réalisations socio-économiques et le développement global du Vietnam au cours des dernières années.



Luong Cuong a exprimé sa sincère gratitude et a été profondément ému par la chaleur et l'admiration que le peuple chilien a pour le défunt président Ho Chi Minh, affirmant que malgré la distance géographique entre les deux pays, ils sont toujours restés proches et solidaires en toutes circonstances.



Il a déclaré que pour des générations de Vietnamiens pendant la lutte pour l'indépendance nationale, la mention du Chili évoque des souvenirs de marches de solidarité organisées dans de nombreux pays d'Amérique latine, dont le Chili, pour exprimer leur soutien à la juste cause du Vietnam.



Pour le peuple vietnamien, Salvador Allende est considéré comme un symbole du mouvement international de soutien au Vietnam pendant sa guerre de résistance contre l'impérialisme américain, a souligné Luong Cuong, ajoutant que cette visite spéciale du défunt président chilien au Vietnam a montré la solidarité et l'immense soutien moral au peuple vietnamien dans sa lutte pour la libération nationale, devenant un symbole de l'amitié entre les deux nations.



Salvador Allende a joué un rôle décisif dans l'établissement des relations diplomatiques avec le Vietnam, faisant du Chili la première nation d'Amérique du Sud et la deuxième d'Amérique latine et des Caraïbes à établir des relations avec le Vietnam, a noté Luong Cuong.



Luong Cuong a déclaré que grâce à sa visite, les deux parties identifieront des domaines de coopération stratégiques clés pour renforcer davantage la connexion entre les deux économies, apportant ainsi des contributions tangibles aux efforts de développement du Vietnam et du Chili.



Il a espéré qu'Isabel Allende, dans sa position au Sénat et au Parti socialiste du Chili, continuera à contribuer au renforcement de l'amitié spéciale entre les peuples des deux pays et contribuera à faire progresser le développement global des relations Vietnam-Chili. - VNA/VI