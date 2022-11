Le président de l’Assemblée nationale en route pour l’AIPA-43, le Cambodge et les Philippines

Le membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê doit quitter samedi matin 19 novembre Hanoi pour assister à la 43e Assemblée générale de l’AIPA (AIPA-43) et effectuer des visites officielles au Cambodge et aux Philippines du 19 au 25 novembre.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê. Photo: VNA

Le plus haut législateur vietnamien conduit une haute délégation de l’Assemblée nationale composée de nombreux membres du Comité central du Parti et membres permanent de l’Assemblée nationale, dont le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyên Khac Dinh et les ministres de l’Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan, de la Construction Nguyên Thanh Nghi et plusieurs vice-ministres.

Il s’agit de sa première visite officielle au Cambodge en tant que président de l’Assemblée nationale, visant à promouvoir et à approfondir davantage les relations de «bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme» entre le Vietnam et le Cambodge, et à discuter des orientations de coopération entre les législatures des deux pays dans les temps à venir ainsi que des questions internationales et régionales d’intérêt commun.

Le président de l’Assemblée nationale part pour l’AIPA-43, le Cambodge et les Philippines. Photo : VNA



Au Cambodge, le dirigeant vietnamien participera à l’AIPA-43 afin de continuer à mettre en œuvre la politique d’intégration internationale de manière proactive, active et étendue, à promouvoir la diplomatie multilatérale, à œuvrer avec les parlements membres de l’AIPA pour renforcer l’unité et la centralité de l’ASEAN, les relations entre l’AIPA et ses partenaires, contribuant au processus de construction de la Communauté de l’ASEAN et à la promotion de la paix, de la coopération et du développement dans la région.

Après le Cambodge, il se rendra aux Philippines dans le contexte où l’amitié et le partenariat stratégique entre le Vietnam et les Philippines ont poursuivi leur bon développement dans tous les domaines au cours des dernières années.

Cette visite sera la première d’un dirigeant clé du Parti et de l’État vietnamien en 2022, la première du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê en 16 ans et l’une des premières visites d’un chef de parlement étranger aux Philippines après les élections générales en mai 2022. – VNA/VI