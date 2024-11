Le président de l’ANV Trân Thanh Mân termine sa visite officielle au Cambodge

Cérémonie d’adieux du président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV), Trân Thanh Mân, à l’aéroport international de Phnom Penh, au Cambodge, le 24 novembre. Photo : VNA

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV), Trân Thanh Mân, et une haute délégation du Parti et de l’État vietnamiens ont regagné Hanoi dimanche après-midi 24 novembre, achevant un voyage fructueux au Cambodge pour une visite officielle et la participation à la 12e Assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP) et à la 11e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix (IPTP-11).

Au cours de son séjour de quatre jours au Cambodge, il s’est entretenu avec le président de l’Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, a rencontré des dirigeants cambodgiens clés, dont le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat du Cambodge, Samdech Techo Hun Sen, et le Premier ministre Samdech Hun Manet.

Le plus haut législateur vietnamien a assisté à une cérémonie d’inauguration du bâtiment administratif de l’Assemblée nationale du Cambodge, une œuvre qui symbolise la solidarité et l’amitié traditionnelle entre les deux nations.

Le voyage comprenait également une audience avec le roi Norodom Sihamoni, une réception pour le président de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam, Samdech Men Sam An, et une rencontre avec l’ancien président de l’Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Heng Samrin.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a été décoré de l’Ordre royal de Sahametrei (Grande Croix), la plus haute distinction décernée par le Cambodge aux étrangers.

A cette occasion, Trân Thanh Mân et la délégation ont également visité l’ambassade du Vietnam et rencontré des représentants de la communauté vietnamienne au Cambodge.

En tant qu’invité spécial de la 12e ICAPP, il a souligné lors de la séance d’ouverture la politique étrangère cohérente d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures du Vietnam, ainsi que sa volonté d’être un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale.

Le Vietnam soutient fermement les efforts de l’ICAPP pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, a-t-il souligné.

S’adressant aux dirigeants parlementaires et aux législateurs lors de l’IPTP-11, il a déclaré que le Vietnam est une nation éprise de paix, avec une longue tradition de tolérance, de compassion et d’harmonie. Ayant connu de nombreuses guerres pour l’indépendance et la réunification nationale, le Vietnam attache une importance particulière à la paix, à la stabilité et à l’amitié, garantissant que chaque citoyen puisse jouir de l’indépendance, de la liberté, de la prospérité et du bonheur.

Il a affirmé le soutien ferme du Vietnam aux efforts du Cambodge pour intensifier le dialogue, la réconciliation et la coopération, déclarant qu’en tant que voisin du Cambodge, le Vietnam estime que les expériences réussies du Cambodge en matière de développement national et de construction de relations amicales et de coopération avec les pays voisins contribueront à promouvoir la paix et la coopération, au niveau tant régional qu’international.

La visite, comprenant près de 30 activités diplomatiques, a atteint tous ses objectifs, faisant progresser les relations Vietnam-Cambodge vers une nouvelle phase de développement basée sur l’égalité, le bénéfice mutuel et la coopération efficace tout en renforçant la confiance stratégique et en approfondissant la coopération parlementaire entre les deux nations. – VNA/VI