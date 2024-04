Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et sa suite sont rentrés ce vendredi après-midi, 12 avril, à Hanoï, au terme d’une visite officielle du 7 au 12 avril en Chine effectuée à l’invitation du président de l’Assemblée populaire nationale chinoise, Zhao Leji.

Le président de l’AN Vuong Dinh Huê termine sa visite officielle en Chine . Photo : VNA

Avec plus de 40 événements officiels et de nombreux événements annexes, la visite a été un succès et a atteint tous les objectifs fixés. Il s'agit de la première visite de haut niveau d'un dirigeant du Parti et de l'État vietnamiens depuis que les deux pays ont renforcé leur partenariat de coopération stratégique intégrale, construisant une communauté de destin qui revêt une importance stratégique.

À Pékin, le président Vuong Dinh Huê a rencontré le secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping, s'est entretenu avec Zhao Leji et a rencontré le président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), Wang Huning.

Le plus haut législateur vietnamien et le vice-président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Wang Dongming, ont participé à la rencontre d'amitié des peuples Vietnam-Chine et à un séminaire sur la réforme des entreprises d'État.



Dans les localités chinoises, Vuong Dinh Huê a reçu Chen Jining, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti de Shanghai, et Wang Ning, secrétaire du Comité provincial du Parti du Yunnan.

Le président de l'AN a également participé à un forum politique et juridique à Shanghai et à un forum de coopération commerciale et d'investissement au Yunnan et reçu les dirigeants de plusieurs grands groupes économiques chinois dans des domaines tels que la construction, les chemins de fer et les télécommunications et visité quelques établissements économiques et socioculturels en Chine.



Les membres de la délégation vietnamienne ont également mené des activités bilatérales avec leurs partenaires chinois.



La visite a eu lieu à un moment où les relations entre les deux Partis et les nations ont connu de nombreux développements positifs, notamment après la visite historique du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong en Chine en novembre 2022 et la visite du secrétaire général du Parti communiste chinois et président Xi Jinping au Vietnam en décembre 2023.



Cela a non seulement contribué aux liens de coopération entre les deux législatures, mais également aux relations globales entre les deux Partis et les deux pays dans divers secteurs, notamment la politique, la défense et la sécurité, ne coopération substantielle, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la connectivité des transports, de la coordination multilatérale, des échanges entre les peuples, ainsi que du contrôle et du règlement des différends en mer, conformément aux six grandes orientations convenues par les dirigeants.



La visite a une fois de plus manifesté un message clair sur la politique étrangère cohérente du Parti et de l'État vietnamiens visant à préserver les relations avec la Chine voisine, reflétant le désir de concrétiser les perceptions communes, les engagements et les accords conclus par les dirigeants des deux Partis et pays. Cela a contribué positivement au développement du partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine, pour le bénéfice des peuples des deux pays et pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.- VNA/VI