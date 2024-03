Le président de l’AN Vuong Dinh Huê reçoit la sénatrice américaine Kirsten Gillibrand

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a reçu le 27 mars à Hanoï la sénatrice américaine Kirsten Gillibrand, présidente du sous-comité sur les menaces et les capacités émergentes du Comité des services armés du Sénat américain.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue et la sénatrice américaine Kirsten Gillibrand, présidente du sous-comité sur les menaces et les capacités émergentes du Comité des services armés du Sénat américain. Photo : VNA

Mme Kirsten Gillibrand a remercié le gouvernement et le peuple du Vietnam pour leur coopération dans la résolution des conséquences de la guerre, la recherche des restes des soldats américains, des restes des martyrs vietnamiens et le soutien aux personnes handicapées ; pour la poursuite de mettre en œuvre les engagements dans ce domaine. Elle a souhaité une coopération renforcée dans les domaines où les États-Unis disposent d'atouts tels que l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la médecine vétérinaire et le renforcement des échanges entre les peuples à travers la coopération éducative.



Lors de la rencontre, les sénateurs et représentants de plusieurs États américains ont affirmé leur volonté de promouvoir les relations bilatérales dans les domaines où les États-Unis ont des atouts tels que l'énergie, les autoroutes et le gaz naturel liquéfié, les carburants propres, la transformation du charbon en matériaux de construction, la transition énergétique verte, les semi-conducteurs, l’environnement, les sports de haut niveau.

M. Hue a déclaré que le Vietnam considérait les États-Unis comme un partenaire stratégiquement important et appréciait la politique constante des États-Unis visant à soutenir un Vietnam fort, indépendant, autonome et prospère. Le Vietnam est prêt à se joindre aux États-Unis pour approfondir le partenariat stratégique intégral, sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques, des valeurs de chacun.



Selon le dirigeant vietnamien, la coopération entre l’organe législatif des deux pays est un élément important des relations Vietnam-Etats-Unis, souhaitant que les membres du Congrès américain continuent à contribuer davantage à l'approfondissement des relations entre les deux pays et les deux organes législatifs. Il a souhaité que les deux parties cherchent à établir des mécanismes de dialogue, d'échange et de coordination entre les deux parties.

Il a souligné que la coopération dans le règlement des conséquences de la guerre continuait d'être un point positif dans les relations bilatérales et a proposé que le Congrès américain continue d'accorder une haute priorité à la coopération en la matière comme l’augmentation du budget pour régler les points chauds de dioxine, le déminage, le soutien aux personnes handicapées et la rechercher des restes des martyrs vietnamiens. Il a affirmé que le Vietnam continuerait à coopérer pleinement avec la partie américaine dans la recherche des soldats américains portés disparus pendant la guerre au Vietnam comme il l'a fait au cours des 50 dernières années.

A propos de l a coopération économique, commerciale et d'investissement, M. Hue a précisé que le Vietnam figurait parmi les sept plus grands partenaires commerciaux des États-Unis et constitue un élément important de la chaîne d'approvisionnement régionale. Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial et le plus grand débouché du Vietnam.



Des centaines d'entreprises américaines font des affaires et investissent au Vietnam. Actuellement, le Royaume-Uni, le Japon, la République de Corée et l'Australie ont reconnu le fait que le Vietnam avait une économie de marché. Par conséquent, envisager de retirer le Vietnam de la liste des économies non marchandes constitue également un soutien aux aspirations légitimes du Vietnam, a-t-il indiqué.

A cette occasion, M. Hue a affirmé que l'Assemblée nationale et le gouvernement du Vietnam s'efforçaient toujours d'améliorer le cadre juridique, l'environnement d'investissement, de renforcer la compétitivité et de créer des conditions favorables aux entreprises pour faire des affaires et investir au Vietnam. Il a demandé aux membres du Congrès de continuer à créer les conditions permettant à la communauté vietnamienne aux États-Unis de s'intégrer, de se développer et de contribuer aux relations entre les deux pays.

Abordant les questions internationales et régionales d'intérêt commun, le chef de l'organe législatif vietnamien a souligné que le Vietnam appréciait hautement le Partenariat Mékong-États-Unis, remerciant la partie américaine pour sa coopération et son soutien accrus dans la région au cours des dernières années ainsi que son soutien au partenariat Mékong-États-Unis et à la position du Vietnam et de l’ASEAN concernant la Mer Orientale.

Lors de la réunion, M. Hue et Kirsten Gillibrand et les délégués américains ont souligné le rôle important de l'économie de marché, estimé le chiffre d'affaires commercial des deux pays dépassant la barre de 100 milliards de dollars par an. Ils ont également exprimé leur intérêt pour le cadre juridique visant à promouvoir l'innovation, la coopération dans le domaine de l'éducation et la formation des ressources pour développer l'industrie des semi-conducteurs...

M. Hue a souhaité que le Congrès américain et ses deux chambres soutiennent le Vietnam dans la mise en œuvre de ses engagements lors de la COP26, du Partenariats pour une transition énergétique juste (JETP)…

Kirsten Gillibrand a hautement apprécié les échanges du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, tout en déclarant que ces échanges seront étudiés par la partie américain pour une coopération pour les valeurs et les objectifs communs entre les deux pays. -VNA/VI