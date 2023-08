Dans le cadre de sa visite officielle en Indonésie et sa participation à la 44e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-44), le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN) Vuong Dinh Huê a participé le 6 août à Jakarta à la réunion du Comité exécutif de l’AIPA.

Le président de l’AN Vuong Dinh Huê à la réunion du Comité exécutif de l’AIPA. Photo: VNA

Lors de cette réunion, le chef de l’organe législatif du Vietnam et les autres dirigeants parlementaires des pays membres de l'AIPA ont discuté et approuvé le programme d'activités de l'Assemblée générale de l'AIPA-44, des sujets et contenu de l'ordre du jour de la Conférence des femmes parlementaires de l'AIPA, de la Conférence des jeunes parlementaires de l'AIPA…

Les dirigeants parlementaires des pays membres de l'AIPA ont salué le thème de cette 44e Assemblée générale: "Le parlement s'adapte pour une ASEAN stable et prospère".

Ils ont estimé que ce thème reflétait le message commun de l'AIPA et répondait au souhait du pays hôte, l'Indonésie, de mettre en avant le rôle de l'ASEAN, de l'AIPA et de ses pays membres dans la promotion de la paix, de la sécurité, de la résilience et du développement durable et inclusif de la région.