Le président de l’AN Tran Thanh Mân reçoit le dirigeant du groupe Sembcorp

Dans le cadre de sa visite officielle en République de Singapour, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a rencontré lundi matin, 2 décembre, Lee Ark Boon, directeur général de Sembcorp Development et président du Conseil d’administration du groupe VSIP.

Lors de la rencontre, le président de l’AN Trân Thanh Mân a salué les investissements de Sembcorp dans 18 parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) répartis dans 13 villes et provinces vietnamiennes, créant plus de 300.000 emplois. Il a souligné que le modèle VSIP est un exemple emblématique alliant développement d’infrastructures modernes et attraction efficace des investissements étrangers.

Exprimant sa satisfaction quant au développement vigoureux du partenariat stratégique Vietnam-Singapour, marqué par une confiance politique accrue, notamment dans les domaines économiques et commerciaux qui constituent un point lumineux de leurs relations bilatérales,

Trân Thanh Mân a affirmé que le Vietnam apprécie toujours la présence des entreprises singapouriennes au Vietnam. souhaite continuer à coopérer avec le groupe Sembcorp, en se concentrant sur des projets visant à développer des infrastructures de parcs industriels intelligents, modernes et durables et à mettre en œuvre des projets d'énergie propre.

Pour sa part, Lee Ark Boon a rappelé que Sembcorp investit au Vietnam depuis 28 ans. Il a qualifié les parcs industriels VSIP de symboles du succès de la coopération entre le Vietnam et Singapour.

En tant que groupe ayant une forte présence en Asie du Sud-Est, le président de Sembcorp a exprimé son souhait de bénéficier du soutien continu du Vietnam, notamment dans le développement de nouvelles chaînes de valeur du groupe.

Félicitant Sembcorp pour ses plans d’expansion et ses projets de parcs industriels à faible émission de carbone et à haute technologie, le président de l’AN du Vietnam a souligné que ces initiatives répondent aux exigences de la transition vers un modèle de croissance basé sur des industries à haute valeur ajoutée et durables.

Il a affirmé que l’élargissement des investissements de Sembcorp s’inscrit dans les orientations stratégiques des deux pays. Le Vietnam s’engage à soutenir les investisseurs étrangers, à dégager des obstacles et à créer un environnement favorable au développement mutuel, contribuant ainsi à l’essor économique du pays.

Trân Thanh Mân a également assuré que l’AN du Vietnam accorde une grande importance à la présence des entreprises singapouriennes et qu’elle continuera à simplifier les procédures administratives et juridiques pour favoriser leurs investissements au Vietnam. Il a informé que l’Assemblée nationale avait récemment adopté plusieurs lois et amendements concernant la gestion foncière, l’immobilier, l’investissement, la finance et le budget, dans le but de lever les points de blocage et d’attirer davantage d’investissements étrangers.

Le président de l'AN du Vietnam a réaffirmé que le Vietnam accompagnera et soutiendra les investisseurs et les groupes étrangers pour garantir leur opérations réussies et leur efficacité au Vietnam.