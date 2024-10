Le président de la Chambre des représentants de Malaisie entame une visite officielle au Vietnam

Le président de la Chambre des représentants de Malaisie Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul et son épouse sont arrivés à Hanoï dans l'après-midi du 22 octobre, entamant leur visite officielle de quatre jours au Vietnam.

La visite est effectuée à l'invitation du président de l'Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man.

La délégation malaisienne a été accueillie à l'aéroport international de Noi Bai par Tran Thi Hong An, membre permanente de la Commission des relations extérieures de l'AN et vice-présidente du groupe d'amitié parlementaire Vietnam-ASEAN, et l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam Tan Yang Thai.

Le Vietnam et la Malaisie ont établi des relations diplomatiques le 30 mars 1973 et les ont élevées au niveau de partenariat stratégique en août 2015. La coopération multiforme entre les deux nations s'est bien développée. Les deux pays ont célébré le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2023 et le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique en 2025. Les deux parties ont régulièrement échangé des délégations de haut niveau, renforçant ainsi la confiance politique.

Les relations entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des représentants et le Sénat de Malaisie ont été consolidées et renforcées tant au niveau bilatéral que dans le cadre des forums interparlementaires tels que l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN, l'Union interparlementaire et le Forum parlementaire Asie-Pacifique, contribuant à promouvoir les liens entre les deux nations.

Les deux pays ont enregistré des résultats positifs en matière de coopération économique et commerciale au cours des dernières années, la Malaisie étant l'un des principaux partenaires commerciaux et d'investissement du Vietnam.

En août, la Malaisie était le deuxième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN et le 11e au niveau mondial, tandis que le Vietnam était le troisième partenaire commercial du premier dans le bloc régional.

La valeur des échanges bilatéraux a atteint 12,5 milliards de dollars en 2021, 14,67 milliards de dollars en 2022, 12,66 milliards de dollars en 2023 et 10,64 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de cette année. Les deux pays s'efforcent d'atteindre un chiffre d'affaires commercial de 18 milliards de dollars d'ici 2025 et de 25 milliards de dollars d'ici 2030.

Le Vietnam a exporté des téléphones et des composants, du pétrole brut, du riz et du café vers la Malaisie, et a importé des ordinateurs et des produits électroniques, des machines et des équipements, du pétrole, des appareils électroménagers et des composants, ainsi que des produits chimiques de Malaisie.

En septembre, la Malaisie se classait au 10e rang parmi les 148 pays et territoires ayant investi au Vietnam, avec près de 13 milliards de dollars enregistrés dans 748 projets couvrant l'éducation et la formation, la production, la distribution d'électricité, le gaz, l'eau et l'industrie manufacturière et de transformation.

En outre, la coopération bilatérale en matière de sécurité et de défense s’est sans cesse renforcée, avec des échanges réguliers de délégations à tous les niveaux ainsi que des échanges d’expériences et d’informations concernant la prévention du terrorisme, de la cybercriminalité et des crimes transnationaux.

Les deux pays ont également connu une coopération florissante dans les domaines du travail, de l’éducation et du tourisme. La communauté vietnamienne de plus de 30.000 personnes en Malaisie a servi de passerelle pour promouvoir les relations traditionnelles entre les deux nations. -VNA/VI