Le président de l'AN, Tran Thanh Man, à la Fête de la grande union nationale à Ha Nam

Le président de l'Assemblée natioanle, Tran Thanh Man, à la Fête de la grande union nationale à Ha Nam. Photo : VNA

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a assisté, dans la matinée du 10 novembre, à la Fête de la grande union nationale au village de Loi, commune de Thanh Huong, district de Thanh Liem, province de Ha Nam au Nord, ce pour célébrer le 94e anniversaire de la Journée traditionnelle du Front de la Patrie du Vietnam (18 novembre 1930 - 18 novembre 2024).

Tran Thanh Man a exprimé sa joie devant les résultats exceptionnels obtenus par l’organisation du Parti, les autorités, le Front de la Patrie de la province de Ha Nam, du district de Thanh Liem, de la commune de Thanh Huong et du village de Loi dans le développement socio-économique, la garantie de la sécurité et de l'ordre et l’édification du système politique.

Ha Nam connait un développement socio-économique assez élevé. Au cours des 9 premiers mois de 2024, le taux de croissance du PIB régional a augmenté de 10,89 %, soit le plus élevé du delta du fleuve Rouge et le quatrième du pays. Outre le développement socio-économique, Ha Nam s’intéresse aussi à la construction de la Nouvelle ruralité, dont elle est d'ailleurs reconnue pour l’avoir achevée. Il a estimé que la Fête de grande union nationale était devenue une routine annuelle, une occasion de passer en revue les glorieuses traditions du Front, d'exprimer l'esprit de solidarité nationale.

À cette occasion, Tran Thanh Man a souhaité que la province de Ha Nam, le district de Thanh Liem et la commune de Thanh Huong s’efforcent de promouvoir leur croissance, d'innover fortement dans le fonctionnement du système politique et du Front de la Patrie pour les rendre plus puissants.



Le dirigeant a également suggéré de continuer à reproduire des modèles d'entraide dans la réduction durable de la pauvreté ; de mobiliser et d'utiliser efficacement le fonds "Pour les pauvres - sécurité sociale" ; de promouvoir le mouvement d’apprentissage, d’encouragement à l’apprentissage et de promotion des talents pour le développement futur.

Lors de la fête, Tran Thanh Man a remis des cadeaux aux cadres et à 25 familles méritantes, ménages pauvres et quasi pauvres du village de Loi. - VNA/VI