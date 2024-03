Le président de l'AN du Vietnam Vuong Dinh Huê s'entretient avec son homolgue finlandais

A l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê, le président du Parlement finlandais Jussi Halla-aho, effectue une visite officielle du 24 au 26 mars au Vietnam. Ce lundi matin à Hanoï, Vuong Dinh Hue a présidé une cérémonie d’accueil officielle du dirigeant finlandais. Après la cérémonie d’accueil, les deux parties se sont entretenues.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (droite) et le président du Parlement finlandais Jussi Halla-aho. Photo : VNA

Jussi Halla-aho a exprimé sa joie que les deux pays soient passés du niveau d'aide au développement au niveau de coopération au développement, promouvant la coopération commerciale sur la base des avantages mutuels. Il a souligné que le Vietnam était l'un des partenaires commerciaux importants de la Finlande au sein de l'ASEAN. Au cours des 50 dernières années, le chiffre d'affaires commercial des deux pays a considérablement augmenté.

Le dirigeant finlandais a déclaré que l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne (EVIPA) avait été ratifié par le Parlement finlandais. La Finlande a également conclu un autre accord sur la protection des investissements de produits avec le Vietnam. Les deux parties disposent encore d'un grand potentiel de coopération, notamment dans les domaines de l'énergie, des technologies de l'information, de l'éducation...

Vuong Dinh Hue, pour sa part, a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au développement de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme avec la Finlande. Il s’est déclaré satisfait de l'évolution positive de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines politique - diplomatie, économie - commerce, coopération au développement, éducation - formation...

L'entretien à Hanoï entre les deux dirigeants. Photo : VNA

Il a proposé que les deux parties continuent de promouvoir les activités d'échange de délégations. La Finlande soutient le renforcement des relations entre le Parti communiste vietnamien et les partis politiques finlandais à travers des formes de coopération appropriées.

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié la coopération efficace et le soutien mutuel entre les deux pays lors des forums multilatéraux, notamment aux Nations Unies, remercié la Finlande et demandé au pays de continuer à soutenir le Vietnam dans le renforcement de sa coopération intégrale avec l'Union européenne (UE). Le Vietnam est prêt à servir de pont à la Finlande pour renforcer ses relations avec l'ASEAN.

Selon Vuong Dinh Hue, le chiffre d'affaires bilatéral de près de 380 millions dollars enregistré en 2023 reste encore modeste par rapport au potentiel des deux parties. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à créer des conditions favorables pour promouvoir la coopération commerciale, souhaitant que la Finlande continue à faciliter les exportations clés du Vietnam vers le marché finlandais (produits sidérurgiques, machines, équipements, moyens de transport et pièces de rechange, textiles et accessoires pour textiles, vêtements, chaussures...).

Il a souhaité que la Finlande soutienne la Commission européenne (CE) dans la suppression prochaine du carton jaune INN imposé pour les produits aquatiques exportés par le Vietnam, soutenant ainsi son développement socio-économique, donnant l’opportunité aux consommateurs européens de goûter des produits aquatiques de bonne qualité à des prix compétitifs.

L'Assemblée nationale du Vietnam a hautement apprécié la signature de l'accord-cadre entre les deux gouvernements concernant les projets financés dans le cadre du Programme d'investissement public finlandais et du rapport d'évaluation de la transition au Vietnam en juin 2021, créant un cadre pour la mise en œuvre de projets utilisant l'aide publique au développement et les prêts préférentiels parrainés par le gouvernement finlandais.

Vuong Dinh Hue a souhaité que la Finlande aide le Vietnam à former les ressources humaines pour l'innovation et à l'entrepreneuriat ; à soutenir les programmes de formation générale ; à mener une coopération professionnelle en matière de technologies de l'information, de santé, d’agriculture... La Finlande continuera de fournir des ressources au Vietnam pour développer le Système de gestion de l'information sur l'industrie forestière (FORMIS), renforçant ainsi les capacités en matière de gouvernance forestière, y compris la mise en œuvre de la convention CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction). La Finlande, en coordination avec l'UE, continuera de soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de l'Accord de partenariat volontaire sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (APV/FLEGT), favorisant ainsi les exportations légales de bois du Vietnam vers l'UE, a-t-il souhaité.

Il a demandé à la Finlande de soutenir le Vietnam dans la formation de cadres, l’opération des activités humanitaires et de maintien de la paix à l'étranger, la lutte contre la criminalité. Il a souhaité que la Finlande continue à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne dans ce pays.

Lors de l'entretien, les deux dirigeants ont exprimé leur joie de la bonne coopération entre les deux organes législatifs. Les deux parties ont continué à maintenir leur soutien mutuel dans les forums parlementaires régionaux et internationaux, renforcer les échanges entre les parlementaires, partager des expériences dans les activités parlementaires.

Vuong Dinh Huê a demandé aux deux parties de renforcer la supervision de la mise en œuvre effective des traités internationaux et des accords de coopération signés entre le gouvernement, des ministères, branches et localités des deux pays ; d’achever le mécanisme et le couloir juridique pour faciliter la coopération entre les organes compétents et les entreprises des deux pays.

Les deux pays continueront à promouvoir des mécanismes de coordination et se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux tels que l'Union interparlementaire (UIP) et la Conférence sur la coopération parlementaire Asie-Europe (ASEP).

En accord avec Vuong Dinh Hue sur la promotion de la coopération éducative entre les deux pays, le président du Parlement finlandais Jussi Halla-aho a déclaré que le Vietnam avait été choisi comme pays prioritaire dans le Programme finlandais de promotion des talents. Plus de 2 000 étudiants vietnamiens étudient en Finlande, soit le plus grand nombre d'étudiants étrangers dans ce pays. Plus de 10 000 Vietnamiens en Finlande constituent une communauté respectée et appréciée pour leur diligence, leur travail acharné et leur sincérité.

Jussi Halla-aho a exprimé l'espoir que la coopération entre l'Université de droit de Hanoï et l'Université d'Helsinki, en Finlande, sera bientôt mise en œuvre. Les deux pays envisagent de signer un protocole d’accord entre les ministères de la Justice.



A cette occasion, il a souhaité que les agences compétentes des deux parties discutent et trouvent des solutions pour les problèmes en suspens afin de promouvoir le Fonds finlandais de soutien aux investissements publics au Vietnam.



Lors des entretiens, les deux dirigeants ont discuté de situations internationales et régionales d'intérêt mutuel.

Aupravant, dans la matinée, le président du Parlement finlandaise, Jussi Halla-aho, et sa suite sont allés rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée. -VNA/VI