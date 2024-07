Le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez rend hommage au SG Nguyen Phu Trong à La Havane

Le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez rend hommage au secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong à La Havane. Photo : VNA

Le Premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez à la tête d’une délégation cubaine s'est rendu, mercredi matin, 24 juillet, à l'ambassade du Vietnam en Chine pour rendre hommage, exprimer ses sincères condoléances et écrire dans le registre de condoléances avant le décès du camarade Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam.

Le dirigeant cubain était accompagné du Premier ministre Manuel Marrero Cruz ; Roberto Morales Ojeda, membre du Politburo, membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCC et chef de sa commission d'organisation ; le ministre des Affaires étrangères Bruno Rodríguez Parilla ; le vice-président Salvador Valdés Mesa et la vice-présidente de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, Ana María Mari Machado, entre autres.

S'adressant à l'ambassadeur vietnamien Le Quang Long, le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez a affirmé que le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong est une perte irréparable pour le peuple cubain. Il a déclaré que lui et de nombreux autres hauts dirigeants cubains présents à la cérémonie avaient eu l'occasion de rencontrer et de travailler avec le secrétaire général Nguyen Phu Trong, un camarade très proche et un frère bien-aimé du peuple cubain.

Le dirigeant cubain a souligné que dans ses différentes positions, le secrétaire général Nguyen Phu Trong promeut toujours avec enthousiasme l'amitié particulière, la fraternité forte et la confiance mutuelle entre les deux peuples cubain et vietnamien.

Le président cubain estime que les contributions du secrétaire général Nguyen Phu Trong marqueront à jamais la carrière du Parti et du peuple vietnamiens.

L'ambassadeur Le Quang Long a souligné que le secrétaire général Nguyen Phu Trong est le seul dirigeant vietnamien à s'être rendu cinq fois sur l'île héroïque de Cuba, à des postes différents. Le secrétaire général Nguyen Phu Trong comprend toujours, sympathise et est prêt à soutenir Cuba.

Cuba est le premier pays à déclarer 3 jours de commémoration pour le secrétaire général Nguyen Phu Trong, ce qui témoigne de la fraternité particulière entre les deux peuples, at-il dit.

Écrivant sur le livre de condoléances, le dirigeant cubain a exprimé sa conviction que les contributions du secrétaire général serviront pour toujours la cause du Parti et du peuple vietnamiens, affirmant « se souvenir pour toujours de cet ami sincère ».

Pour sa part, l'ambassadeur du Vietnam Le Quang Long a souligné que le secrétaire général Nguyen Phu Trong était le seul dirigeant vietnamien à s'être rendu cinq fois dans ce pays des Caraïbes à différents postes, et que le leader du Parti était toujours prêt à aider Cuba.

Il a remercié les hauts dirigeants et le peuple cubains pour leurs sentiments envers le Parti, l'État et le peuple vietnamiens, en particulier le secrétaire général Nguyen Phu Trong, soulignant que Cuba est le premier pays à avoir annoncé trois jours de deuil pour le défunt dirigeant, démontrant la fraternité particulière.entre les deux nations.

S'adressant à l'Agence vietnmienne d’Information, le Premier ministre Manuel Marrero a rappelé sa visite au Vietnam l'année dernière et les sentiments du secrétaire général Nguyen Phu Trong à l'égard de Cuba, ajoutant que l'ensemble du pays des Caraïbes montrait sa solidarité avec le Vietnam ces jours-ci.

La vice-présidente Salvador Valdés Mesa a également affirmé que l'ensemble du Parti et du peuple cubain accompagnent le Vietnam en ce moment et que Cuba sera toujours aux côtés du Vietnam.

Ces derniers jours, les médias cubains ont souligné les contributions du secrétaire général Nguyenn Phu Trong à la construction et au développement national, ainsi que l'amitié et la rare fraternité entre les deux pays. - VNA/VI