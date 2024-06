Le Premier ministre rencontre le personnel des agences de représentation du Vietnam en Chine

Dans le cadre de son voyage d'affaires en Chine, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 26 juin à Pékin une rencontre avec le personnel de l'ambassade du Vietnam et des agences de représentation du Vietnam en Chine.

C'est la troisième fois en un an qu'il se rend et travaille en Chine, a déclaré Pham Minh Chinh. La Chine a une vision globale et joue un rôle de premier plan dans le monde. Le développement des relations stables, durables et à long terme avec la Chine est une politique cohérente, une exigence objective, un choix stratégique, une priorité absolue dans la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification du Vietnam, a-t-il souligné.

Ces dernières années, grâce à la bonne mise en œuvre des accords et perceptions communes des deux secrétaires généraux du Parti des deux pays et à la promotion du partenariat de coopération stratégique intégral, les relations entre les deux pays ont obtenu de bons résultats.

Saluant les efforts et contributions des agences de représentation du Vietnam en Chine à la consolidation des relations bilatérales, Pham Minh Chinh a proposé de continuer à concrétiser l'accord de haut niveau, avec 287 tâches visant à promouvoir et à approfondir la coopération pratique dans le cadre du Partenariat de coopération stratégique intégral et de la Communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique.

Selon le Premier ministre, dans l'immédiat, il est nécessaire d'encourager la Chine à continuer d'ouvrir son marché aux produits vietnamiens, notamment les produits agricoles et fruits; de promouvoir les liaisons routières et de renforcer la coopération dans les domaines où la Chine dispose des atouts et le Vietnam a des besoins, tels que les sciences et technologies, l'intelligence artificielle, les énergies, l'économie numérique, la transformation numérique, etc.

Pham Minh Chinh a également informé le personnel de l'ambassade et des agences de représentation du Vietnam en Chine des résultats de travail de la délégation vietnamienne participant à la 15e réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (FEM) et des traits marquants de la situation nationale. -VNA/VI