Le Premier ministre rencontre des Vietnamiens de Chongqing (Chine)

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des Vietnamiens de Chongqing. Photo : VNA

À l'occasion de sa participation au 8e Sommet de la Sous-région du Grand Mékong (GMS-8) et de ses activités de travail en Chine, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré, dans la matinée du 8 novembre, des étudiants vietnamiens suivant des cursus à Chongqing et des Vietnamiens dans cette ville chinoise.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh est le premier dirigeant vietnamien à visiter la ville de Chongqing depuis 15 ans.



Selon l'ambassadeur vietnamien en Chine, Pham Sao Mai, pour l’heure, environ 1.000 Vietnamiens dont 400 étudiants vivent à Chongqing, représentant 25% du nombre total de Vietnamiens dans la région occidentale de la Chine.



Lors de la rencontre, plusieurs Vietnamiens ont demandé au Premier ministre d’ordonner aux ministères et organes compétents de soutenir la diaspora dans l’accomplissement des procédures liées aux activités de sa vie quotidienne. Ils ont en outre suggéré que le Premier ministre propose à la Chine de créer des conditions favorables et d'accorder davantage de bourses aux étudiants vietnamiens, à Chongqing en particulier et en Chine en général.



Le chef du gouvernement a proposé que l'ambassade et les autres représentations vietnamiennes en Chine continuent de créer des organisations et des associations pour rassembler la communauté. Il leur a également demandé de bien appliquer la politique étrangère vietnamienne, notamment la diplomatie économique, de mener à bien le travail lié à la diaspora.



Enfin, il a émis l'espoir que les membres de la communauté vietnamienne de Chongqing seraient toujours en bonne santé, solidaires et heureux, respecteraient les lois locales, s'entraideraient, s'orienteraient toujours vers leur pays d’origine et contribueraient au développement des relations entre le Vietnam et la Chine. –VNA/VI