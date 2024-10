Le Premier ministre reçoit le nouvel ambassadeur de Chine au Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu dans l’après-midi du 1er octobre à Hanoï l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, à l’occasion de sa prise de fonction.

Le chef du gouvernement a demandé au diplomate de transmettre les salutations et les meilleurs vœux des dirigeants vietnamiens aux dirigeants chinois à l’occasion du 75e anniversaire de la Fête nationale de Chine (1er octobre).

Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam considérait toujours le développement des relations avec la Chine comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité de premier plan dans sa politique étrangère globale.

Le Premier ministre a remercié la partie chinoise pour sa sympathie et son soutien au Vietnam dans sa réponse et ses efforts pour surmonter les graves conséquences causées par le typhon Yagi et les inondations. Il a particulièrement apprécié la coordination de la Chine dans le partage d'informations hydrologiques et la régulation des lâchers d'eau des barrages hydroélectriques afin de minimiser les dommages causés par les inondations.

Félicitant He Wei pour avoir été nommé ambassadeur de Chine au Vietnam à un moment où les relations entre les deux Partis, les deux pays, entrent dans une nouvelle étape de développement, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement, les ministères, les agences et les localités du Vietnam créeraient des conditions favorables pour que l'ambassadeur puisse accomplir avec succès ses tâches.

Il s’est déclaré convaincu qu'au cours de son mandat, l'ambassadeur He Wei promouvrait son rôle pour renforcer la confiance entre les deux parties, promouvoir leur coopération et élargir leurs échanges, contribuant activement au renforcement du partenariat de coopération stratégique intégral, à l’édification d’une communauté de destin Vietnam-Chine.

Le dirigeant vietnamien a déclaré espérer que l'ambassadeur He Wei encouragerait les ministères, agences et localités chinois à continuer de se coordonner étroitement avec le Vietnam afin de mettre en œuvre de manière intégrale et efficace les accords de haut niveau et les perceptions communes, d’approfondir la coopération substantielle dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la culture, du tourisme, de la garantie de la sécurité des ressources en eau...

Le Premier ministre a proposé à la partie chinoise de veiller à promouvoir la coopération dans la construction de chemins de fer à écartement standard reliant les deux pays, tout en continuant à ouvrir le marché à des produits agricoles vietnamiens. Il l’a également appelée à lancer bientôt des projets d'investissement à grande échelle, représentatifs du niveau de développement de la Chine, au Vietnam, ainsi qu’à se coordonner avec le Vietnam pour bien organiser l’Année des échanges humanistes Vietnam-Chine 2025 à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le Premier ministre a proposé que les deux parties mettent strictement en œuvre les perceptions communes de haut niveau pour mieux contrôler et résoudre les désaccords sur la question maritime, respectent les droits et intérêts légitimes de chacune, traitent de manière satisfaisante les désaccords conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Pour sa part, l’ambassadeur chinois s’est engagé à faire de son mieux pour promouvoir les relations bilatérales. Il a promis de faire des efforts pour encourager les ministères et localités chinois à se coordonner avec la partie vietnamienne afin de mettre en œuvre les perceptions communes de haut niveau et les accords signés par les deux parties, ainsi que d’œuvrer pour promouvoir la coopération dans de nombreux secteurs, pour le bonheur des deux peuples, pour la paix et la stabilité de la région. -VNA/VI