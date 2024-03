Le Premier ministre préside la réunion thématique de mars sur la préparation de lois

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la réunion thématique de mars 2024 du gouvernement sur la préparation de lois. Photo: VNA

Le 25 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la réunion thématique de mars 2024 du gouvernement sur la préparation de lois.

La réunion était consacrée aux projets de lois sur la prévention et la lutte contre les incendies et de sauvetage (modifiée), l'aménagement urbain et rural, la géologie et les minéraux, ainsi qu'à la proposition d'élaborer une loi modifiant et complétant la Loi sur la gestion et l'utilisation du capital de l'État dans la production et les affaires des entreprises (modifiée), et à la Résolution de l'Assemblée nationale visant à piloter la décentralisation de la délivrance des extraits de casier judiciaire au Bureau de la justice des Comités populaires au niveau de district de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et de la province de Nghê An.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux membres du gouvernement, notamment aux ministères et aux secteurs concernés de présider l'élaboration et la révision des contenus des projets de loi et des résolutions afin de garantir leur adéquation et de maximiser l'institutionnalisation des orientations et des politiques du Parti ainsi que de l'État.

Il a également ordonné aux ministères, secteurs et agences concernés de continuer à consulter des experts, des scientifiques, des gestionnaires et des personnes influentes, et notamment de se coordonner étroitement avec les organes, départements et branches concernés, en particulier les organes de l'Assemblée nationale, dans le processus d'élaboration des lois et des résolutions. -VNA/VI