Le Premier ministre Pham Minh Chinh salue la presse et montre la voie à suivre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité vendredi 17 juin à Hanoi les organes de presse, les hommes de presse pour le 97e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire, affirmant leur rôle en tant qu’une des forces en première ligne.

Chaque journaliste est un combattant révolutionnaire. La plume et le papier lui servent d’arme affûtée, a déclaré le chef du gouvernement lors d’une recontre avec les organes de presse en citant les recommandations du Président Hô Chi Minh.

Après 97 ans de construction et de développement, sous la direction du Parti et la direction du Président Hô Chi Minh, la presse révolutionnaire du Vietnam n’a cessé de grandir sous de nombreux aspects, s’est-il félicité.

Il a souligné les réalisations accomplies par le pays dans le contexte spécial de 2021 et du premier semestre de 2022, marqué par de grands événements nationaux mais aussi par l’épidémie de Covid-19, et dans le monde, par les rivalités stratégiques, le conflit russo-ukrainien, la flambée des prix des carburants et les changements climatiques.

Nous avons défendu fermement l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale; assuré la sécurité politique, l’ordre et la paix sociaux, la sécurité et le bien-être de la population; déployé de manière synchrone et totale les activités extétieures, assuré la stabilité macroéconomique et les grands équilibres de l’économie nationale; et amélioré sans cesse la vie de la population, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a attribué ces performances à la direction du Parti, à la gestion de l’Etat et à l’engagement de tout le système politique, de la population et des entreprises, et au soutien des amis internationaux, saluant au passage les contributions actives des organes de presse et des hommes de presse vietnamiens.

Il a fait savoir que le pays s’efforce de concrétiser les lignes politiques du Parti qui prévoient de construire une économie de marché à orientation socialiste, un État de droit socialiste et une démocratie socialiste, dans lesquels l’homme est à la fois le centre, le sujet, la finalité et le moteur du processus de développement.

L’objectif consiste à faire du Vietnam un pays en développement avec une industrie orientée vers la modernité et dépasser le niveau de revenu faible à moyen d’ici 2025, un un pays en développement avec une industrie moderne et un niveau de revenu moyen supérieur d’ici 2030 et une nation développée à revenu élevé d’ici 2045, a-t-il indiqué.

Dans l’immédiat, nous devrons mener à bien six tâches clés et trois percées stratégiques définies par le 13e Congrès national du Parti, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il faut aussi favoriser le développement de l’économie verte, l’économie circulaire, la transformation énergétique, la transformation numérique, la lutte contre les changements climatiques.

Lors de la rencontre, les représentants du ministère de l’Information et de la Communication, de l’Association des journalistes vietnamiens, et des organes de presse ont exprimé leurs remerciements à la permanence du gouvernement ayant à sa tête le Premier ministre pour leur direction et leur attention portée aux activités de presse du pays.

Les délégués ont également proposé au gouvernement, au Premier ministre, aux ministères, aux agences centrales de continuer à créer des conditions plus favorables pour que les organes de presse et les journalistes puissent mieux s’acquitter des tâches qui leur sont assignées.