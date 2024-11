Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne au Brésil

Photo: VNA

Dans la soirée du 16 novembre (heure locale), immédiatement après leur arrivée à Rio de Janeiro, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam et la communauté vietnamienne au Brésil.

Pham Minh Chinh a annoncé la situation du pays et le développement socio-économique, avec notamment la taille du PIB passée d'environ 4 milliards de dollars à environ 470 milliards de dollars cette année. Le Vietnam entretient actuellement des relations avec 193 pays à travers le monde.

Il a donc souhaité que les Vietnamiens au Brésil favorisent l'esprit de solidarité, préservent l'identité culturelle nationale, respectent la loi et s'intègrent dans la vie du pays d’accueil et s’orientent vers le pays d’origine.

La communauté vietnamienne à l'étranger, comptant environ 6 millions de personnes, fait partie intégrante de la communauté ethnique vietnamienne, joue un rôle et apportent une contribution importants au développement du pays et aux relations entre le peuple vietnamien et d'autres pays, a déclaré le Premier ministre. Il a donc demandé au personnel de l'ambassade de s’intéresser au développement une communauté vietnamienne forte et de soutenir et de résoudre ses demandes, tout en garantissant ses droits et intérêts légaux et légitimes.

Le Premier ministre a aussi demandé à l'ambassade du Vietnam et aux agences de représentation vietnamienne au Brésil de faire des efforts pour promouvoir la mise en œuvre d'accords de haut niveau pour approfondir les relations Vietnam-Brésil.

Lors de la rencontre, des représentants de la communauté vietnamienne du Brésil ont exprimé leur gratitude pour l'attention du Parti et de l'État pour sa vie et ont affirmé qu'ils continueraient à s'efforcer de contribuer à leur pays d'origine et à cultiver les relations Vietnam-Brésil.

Selon l'ambassadeur vietnamien au Brésil Bui Van Nghi, la communauté vietnamienne au Brésil n'est pas nombreuse, avec environ 300 personnes. - VNA/VI