Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le PDG du groupe Ericsson

Le Vietnam souhaite et est prêt à une coopération stratégique à long terme avec Ericsson, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, en recevant le 25 novembre à Hanoï le PDG du groupe suédois, Borje Ekholm.

Appréciant les activités d'Ericsson au cours des 30 dernières années et ses plans de développement au Vietnam, le Premier ministre a proposé à ce groupe de promouvoir et approfondir la coopération avec le Vietnam, de la rendre stratégique et à long terme et d’aider les entreprises et partenaires vietnamiens à participer à la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Le chef du gouvernement a en outre suggéré de renforcer la coopération bilatérale dans le développement des infrastructures numériques, la promotion de l'intelligence artificielle, du cloud computing, de l'Internet des objets, des technologies 5G et 6G, la construction de centres de données et la formation des ressources humaines.

Le dirigeant a déclaré être prêt à travailler avec le groupe Ericsson pour promouvoir la coopération, favoriser la mise en œuvre des projets et d’autres contenus de coopération, contribuant à porter les relations Vietnam-Suède à une nouvelle hauteur.

De son côté, Borje Ekholm a affirmé que le Vietnam était un marché très important de son groupe. Selon lui, le Vietnam est sur la bonne voie et deviendra un pays leader dans l’économie numérique.

Ericsson est prêt à coopérer avec le Vietnam et construire un centre de recherche et développement dans ce pays d’Asie du Sud-Est, a ajouté son PDG. -VNA/VI