Le Premier ministre Pham Minh Chinh au Forum d'affaires Vietnam-République de Corée

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 1er juillet à Séoul au Forum d'affaires Vietnam-République de Corée, qui a réuni plus de 500 délégués des ministères, secteurs, agences et entreprises des deux pays.

Selon le chef du gouvernement, le Vietnam encourage toujours les entreprises sud-coréennes à élargir leur coopération en matière d'investissement dans les domaines où la République de Corée possède des atouts et où le Vietnam a une forte demande et une priorité, tels que la haute technologie, l'électronique, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle (IA), la construction d'infrastructures, les énergies renouvelables et les nouvelles énergies (hydrogène), la biotechnologie, l'innovation, la formation des ressources humaines de haute qualité et l'industrie culturelle...

Le Premier ministre a appelé les entreprises sud-coréennes à continuer de soutenir le Vietnam dans la fourniture des ressources financières, la construction des infrastructures, l'amélioration institutionnelle, de la formation des ressources humaines de haute qualité et de la gouvernance; de participer aux activités du bien-être social, d'aider les personnes démunies et celles touchées par des catastrophes naturelles ainsi que les résidents locaux des zones reculées, frontalières et insulaires.

Lors du forum, les participants ont été informés de la situation de développement du Vietnam et ses priorités en matière d'attraction des investissements, des relations entre le Vietnam et la République de Corée, des opportunités d'investissement au Vietnam pour les entreprises sud-coréennes, etc.

Actuellement, la République de Corée occupe la première place en matière d'investissement direct au Vietnam, la deuxième place dans la coopération au développement et le tourisme et la troisième dans la coopération en matière de travail et de commerce.

Il y a environ 300 000 Vietnamiens qui travaillent, étudient et vivent en République de Corée, tandis que la communauté coréenne au Vietnam compte environ 200 000 personnes.

A cette occasion, les deux pays ont conclu 23 accords de coopération dans les domaines de l'investissement, du commerce, de la transition de l'énergie, de la biotechnologie et de la construction des zones industrielles, de la technologie des semi-conducteurs, de la médecine et de la pharmacie, de l'aviation et de la logistique, de la technologie de l'information, etc. -VNA/VI