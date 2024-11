Le Premier ministre participe au 7e Sommet d'Affaires Vietnam - États-Unis

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime au Sommet d'Affaires Vietnam - États-Unis, le 27 novembre à Hanoï. Photo: VNA

Le 7e Sommet d'Affaires Vietnam - États-Unis s'est déroulé le 27 novembre à Hanoï, dans le but de renforcer les relations commerciales et économiques bilatérales.



L'événement a été honoré de la présence du Premier ministre Pham Minh Chinh et de l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, ainsi que par la participation virtuelle du secrétaire d'État américain, Antony Blinken, et de l'ancien représentant américain au Commerce Michael Froman.



Il a été organisé conjointement par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), la Chambre de commerce américaine (AmCham) à Hanoï et la Chambre de commerce des États-Unis de Washington (US Chamber).



Dans son allocution, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'engagement du gouvernement vietnamien à prendre en considération les opinions précieuses des investisseurs étrangers, dont celles des entreprises américaines. Il a encouragé les entreprises des deux nations à approfondir leur collaboration dans l'esprit de "bénéfices mutuels et risques partagés". Selon lui, les entreprises constitueront une force pour exploiter le potentiel illimité de la coopération vietnamo-américaine.



Le Vietnam continue d’accélérer l’amélioration de son climat d’affaires, a-t-il souligné, avant d’appeler les États-Unis à supprimer certaines barrières contre le Vietnam et à reconnaître son statut d'économie de marché, favorisant la coopération entre entreprises, dans l’intérêt des deux peuples.



Pham Minh Chinh a suggéré que les entreprises des deux pays se soutiennent mutuellement pour participer plus profondément aux nouvelles chaînes d'approvisionnement, contribuant ainsi à l'expansion des chaînes d'approvisionnement mondiales au Vietnam.



Il a encouragé les entreprises américaines à développer des projets d’investissement à plus grande échelle afin de créer des avancées dans la coopération en matière d’investissement entre les deux pays.



Le Vietnam est toujours prêt à accueillir les entreprises étrangères, dont celles des États-Unis, et à leur créer des conditions favorables, a-t-il déclaré.



Évaluant les perspectives commerciales bilatérales, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a mis en avant le dynamisme et la robustesse de la coopération entre les deux pays, qui a apporté des intérêts concrets aux deux peuples.



Les États-Unis sont actuellement le deuxième partenaire commercial, le premier marché d'exportation et l'un des investisseurs majeurs au Vietnam. Le Vietnam figure parmi les dix principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Les échanges bilatéraux ont établi un record historique de 110,8 milliards de dollars en 2023 et 110,9 milliards de dollars sur les dix premiers mois de 204. Le Vietnam s'affirme comme un maillon stratégique dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des États-Unis, tandis que les investissements américains contribuent significativement au développement de l'économie vietnamienne.



Pham Tan Cong, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), a indiqué qu'après six éditions fructueuses, ce sommet était devenu l'événement le plus attendu pour les milieux d'affaires des deux pays.



Les entreprises saluent l'engagement de fort soutien des deux gouvernements au développement des relations économiques bilatérales, a-t-il estimé, soulignant que l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global en septembre 2023 avait marqué un jalon historique dans les relations bilatérales, où la coopération économique et commerciale demeurait un moteur essentiel pour la prospérité mutuelle.



De son côté, Adam Sitkoff, directeur exécutif de l'AmCham, a mis en exergue l'importance cruciale du Sommet pour définir les orientations que les gouvernements et les secteurs privés doivent adopter afin d'assurer des relations commerciales et d'investissement mutuellement avantageuses. -VNA/VI