Le Premier ministre exige l’achèvement de l’aéroport de Long Thanh en 2025

Le Premier ministre Pham Minh Chinh sur le chantier de construction de l’aéroport international de Long Thanh. Photo: VNA

Dans l'après-midi du 20 mars, dans le cadre de sa tournée de travail dans les provinces du Sud, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé contrôler l’avancement du projet de l’aéroport international de Long Thanh et des axes de transport concernés.



Le projet d’investissement et de construction pour la première phase de l’aéroport international de Long Thanh dispose d’un budget total de plus de 109.000 milliards de dôngs, soit plus de 4,6 milliards de dollars. Les travaux sont mis en œuvre de 2020 à 2026.



Le projet comprend quatre composantes.



La première, portant sur la construction des bâtiments des sièges des agences de gestion étatique, est généralement conforme au calendrier prévu.



La deuxième, qui concerne la construction des infrastructures de gestion du trafic aérien, notamment la tour de contrôle et les équipements spécialisés, respecte généralement le calendrier prévu.



La troisième, qui concerne la construction des infrastructures essentielles de l’aéroport, notamment le terminal passagers, fait l'objet d'une attention particulière dans sa mise en œuvre. Toutefois, l'avancement risque d’être retardé en raison de difficultés d’approvisionnement en matériaux de construction, l’offre actuelle ne répondant pas encore à la demande.



La quatrième comprend la construction des terminaux de fret, des entrepôts logistiques, des ateliers de maintenance des équipements au sol, des hangars de maintenance des avions, ainsi que des zones logistiques aéroportuaires... Elle devrait débuter au cours des deuxième et troisième trimestres 2025. Toutefois, l'investissement dans la construction et l’exploitation des hangars de maintenance des avions risque d'être retardé.



Lors d’une réunion avec les ministères, agences, autorités locales, investisseurs et entrepreneurs, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur l’importance particulière du projet de l’aéroport international de Long Thanh et a exigé qu’il soit essentiellement achevé d’ici le 31 décembre 2025, afin de pouvoir accueillir son premier vol.



Il a également souligné que les objectifs des différentes composantes du projet ne devaient pas être modifiés et a appelé tous les ministères, agences, unités, autorités locales et entreprises à accélérer les travaux et à redoubler d’efforts pour respecter les délais.



En parallèle, plusieurs axes de transport pour faciliter l’accès à l’aéroport international de Long Thanh sont en cours d’investissement ou d’étude, notamment l’autoroute Bien Hoa - Vung Tau, l’autoroute Ho Chi Minh-Ville - Long Thanh, l’autoroute Ben Luc - Long Thanh, ainsi que la ligne ferroviaire légère Long Thanh - Thu Thiem...



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également effectué une visite de terrain pour encourager les ouvriers travaillant sur l’autoroute Bien Hoa - Vung Tau, ainsi que sur les routes T1 et T2, qui relient l’aéroport de Long Thanh à la Nationale 51 et à l’autoroute Ho Chi Minh-Ville - Long Thanh - Dau Giay.



Le Premier ministre a notamment insisté sur la nécessité d’étudier la construction d’une ligne de métro reliant l’aéroport international de Tan Son Nhat à celui de Long Thanh, afin d’optimiser son exploitation à long terme.- VNA/VI