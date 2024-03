Le Premier ministre exhorte à exploiter davantage le potentiel de coopération entre le Vietnam et le Canada

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré le 27 mars au Vietnam et au Canada de maximiser leur potentiel, tant bilatéral que multilatéral, pour renforcer leur coopération au développement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit la ministre canadienne de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, Mary Ng. Photo: VNA

Lors de sa rencontre à Hanoï avec la ministre canadienne de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, Mary Ng, qui dirige une délégation commerciale canadienne au Vietnam, le Premier ministre a déclaré que sa visite a contribué à consolider le Partenariat intégral entre les deux pays.



Le Canada est le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique, et le Vietnam est le plus grand partenaire commercial du Canada au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Le Canada est également le 14e investisseur au Vietnam, avec plus de 247 projets d'une valeur de plus de 4,82 milliards de dollars.



Soulignant les défis mondiaux tels que les épidémies, les conflits, le changement climatique et le vieillissement de la population, le Premier ministre a appelé le Canada à coopérer davantage avec le Vietnam pour y faire face dans l'intérêt des deux nations et de leurs peuples, ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans le pays, la région et le monde.



Il a suggéré aux deux pays de poursuivre leur étroite coordination pour accroître les échanges de visites à tous les niveaux, d'exploiter pleinement les mécanismes de coopération existants et d'étudier la mise en place de nouveaux mécanismes de coopération pour stimuler la coopération dans tous les domaines.

Pour sa part, Mary Ng a informé le chef du gouvernement vietnamien des résultats de la 2e réunion du Comité mixte Vietnam-Canada sur la coopération économique qui s'est ouverte le même jour, affirmant que les deux parties étaient convenues de faire progresser les relations économiques, commerciales et d'investissement à une nouvelle hauteur et de mobiliser les ressources pour déployer la Déclaration politique sur le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Le Canada apprécie hautement le rôle du Vietnam au sein de l'ASEAN, ainsi que le rôle du Vietnam et de l'ASEAN dans sa stratégie indo-pacifique, a déclaré la ministre, exprimant son espoir que le Vietnam travaillera de concert avec le Canada pour accélérer les négociations sur l'accord de libre-échange ASEAN-Canada et soutenir l'accord de libre-échange ASEAN-Canada et le Canada en tant que président tournant de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en 2024.

Ses suggestions ont reçu le soutien du Premier ministre Pham Minh Chinh, qui a affirmé que le Vietnam était prêt à aider les produits canadiens à pénétrer plus profondément dans l'ASEAN.



Concernant les questions internationales, le Premier ministre a appelé le Canada à soutenir la position et les points de vue du Vietnam et de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale, y compris la garantie de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol; le règlement des différends par des mesures pacifiques conformes au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982; et à soutenir la mise en œuvre effective et complète de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), ainsi que l'élaboration d'un code de conduite en Mer Orientale (COC).

A cette occasion, Pham Minh Chinh a demandé à Mary Ng de transmettre ses vœux et ses salutations à son homologue canadien Justin Trudeau, ainsi que ses invitations au Premier ministre canadien à effectuer une visite au Vietnam pour élever les relations bilatérales à une nouvelle hauteur. -VNA/VI