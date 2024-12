Le Premier ministre demande de renforcer la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage

Le 1er décembre 2024, le Premier ministre Phạm Minh Chính a signé la dépêche officielle n°125/CĐ-TTg demandant aux ministères, secteurs et localités d'intensifier la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage.

Cette dépêche est adressée aux ministres, aux chefs des organes ministériels et des agences gouvernementales, ainsi qu'aux présidents des Comités populaires des villes et provinces du ressort central.

Afin de continuer à renforcer l'efficacité et l'efficience de la mise en œuvre des politiques et des lois relatives à la pratique de l'épargne et à la lutte contre le gaspillage, le Premier ministre leur a demandé de mettre en œuvre de manière sérieuse et efficace la directive n°27-CT/TW sur le renforcement du leadership du Parti dans la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage ; les directives du secrétaire général du Parti To Lam sur la lutte contre le gaspillage ; la résolution n°98/NQ-CP du gouvernement lançant un plan d'action pour mettre en œuvre la Directive n°27-CT/TW du Bureau politique ; et la résolution n°53/NQ-CP du gouvernement sur la mise en œuvre de la résolution n°74/2022/QH15 de l'Assemblée nationale sur le renforcement de l'application des politiques et de la loi sur la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage.

Il faut renforcer le leadership et la direction dans la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage, réduire au maximum les procédures administratives, les coûts de mise en œuvre, offrir les meilleures conditions aux citoyens et aux entreprises ; intensifier la supervision, l'évaluation et la responsabilité des agences d'État, des fonctionnaires et des employés publics au service de la population.

Une autre tâche consiste à compléter les réglementations juridiques pertinentes afin d'assurer la cohérence du système juridique et d'améliorer la gestion et l'utilisation efficaces des ressources appartenant à l'État.

De plus, il faut accroître la diffusion des réglementations juridiques ainsi que des directives et politiques du Parti et de l'État sur cette question. La pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage doivent être développées en une culture et une activité volontaire.

Le chef du gouvernement demande de renforcer l'organisation de la pratique de l'épargne et de la lutte contre le gaspillage dans divers domaines, notamment dans la gestion du budget de l'État ; la gestion et l'utilisation des capitaux d'investissement publics ; la gestion et de l'utilisation des biens publics ; la gestion des ressources naturelles et minéraux ; la gestion des capitaux et des actifs de l'État investis dans les entreprises ; l'organisation de la structure organisationnelle, la gestion de la main-d'œuvre et du temps de travail.

En outre, les examens et les inspections doivent être intensifiés et les violations des réglementations sur la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage doivent être traitées rigoureusement. -VNA/VI