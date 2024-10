Le Premier ministre demande de promouvoir la restauration de la production agricole après le typhon Yagi

Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de signer la dépêche officielle No108/CD-TTg visant à promouvoir la restauration de la production agricole après le typhon Yagi, tout en demandant la mise en œuvre urgente de politiques de soutien aux ménages.

Selon ce document, le typhon Yagi a causé des dégâts extrêmement importants en termes de vie humaine et de biens, affectant considérablement la production agricole en général et l'aquaculture en particulier, en particulier dans la province de Quang Ninh et dans la ville de Hai Phong.

En vue d’accélérer la reprise de la production agricole et de stabiliser la vie des populations, contribuant ainsi à atteindre l'objectif de croissance du secteur agricole au cours des derniers mois de 2024 et tout au long de 2025, le Premier ministre a demandé au ministre de l'Agriculture et du Développement rural, à la gouverneure de la Banque d'État du Vietnam, aux ministres, aux chefs des agences compétentes, aux autorités des viles et provinces au ressort centrale, en particulier de la province de Quang Ninh et de la ville de Hai Phong, de continuer à mettre en œuvre des mesures drastiques et efficaces pour restaurer la production agricole et soutenir les habitants et les établissements de production et d’affaires pour rétablir rapidement leurs activités de production agricole, sylvicole et aquatique.

Les autorités des villes et provinces touchées par le typhon et les inondations qui le suivent, en particulier Quang Ninh et Hai Phong, sont demandées de mettre en œuvre d'urgence des politiques de soutien aux ménages et aux installations de production endommagées, conformément aux dispositions de la loi afin que les gens disposent rapidement de capitaux pour rétablir la production et les activités commerciales.

Le Premier ministre a demandé aux villes et provinces non touchées par le typhon Yagi et les inondations d'aider la population à accélérer les produits majeurs comme le riz, le café, le caoutchouc, les crevettes, le pangasius, les objets en bois... pour s'efforcer d'augmenter la production et la valeur de 10 % par rapport au plan proposé pour compenser le déclin, en particulier en soutenant les zones et localités touchées par des catastrophes naturelles. -VNA/VI