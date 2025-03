Le Premier ministre de Singapour termine avec succès sa visite officielle au Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Premier ministre singapourien Lawrence Wong assistent à la remise d'un mémorandum de coopération entre des organisations des deux pays. Photo : VNA

En fin d’après-midi du 26 mars, le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, et son épouse ont quitté Hanoï, concluant avec succès leur visite officielle au Vietnam, effectuée du 25 au 26 mars à l’invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse.



Lors de cette visite, le Premier ministre Lawrence Wong et son épouse ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, ainsi qu’aux Héros morts pour la Patrie au Mémorial dans la rue Bac Son, Hanoï.



Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a reçu le Premier ministre singapourien. Le président Luong Cuong et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man ont eu des entrevues avec lui. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la cérémonie d’accueil officiel, s’est entretenu avec le dirigeant singapourien et présidé le banquet donné en son honneur.



Les deux Premiers ministres ont assisté à la cérémonie de signature de plusieurs documents de coopération bilatérale, notamment une lettre d’intention pour l’élaboration d’un Programme d’action visant à mettre en œuvre le Partenariat stratégique intégral, ainsi que des accords dans les domaines de l’énergie éolienne commerciale, des paiements transfrontaliers par QR code, du développement numérique, de l’innovation et des échanges entre les peuples... Ils ont également assisté à la cérémonie de lancement du projet de parc industriel VSIP Thai Binh.



Les dirigeants vietnamiens ont souligné l’importance de cette visite officielle du Premier ministre Lawrence Wong, qui véhiculait un message sur la volonté des deux pays de concrétiser les éléments du nouveau cadre de coopération.



Les deux parties ont convenu de mesures « décisives et opportunes » pour renforcer la confiance politique, créer des percées dans les relations bilatérales. Elles se sont mises d’accord pour promouvoir la confiance politique, approfondir la coopération en matière de défense et de sécurité, améliorer l’efficacité de la connectivité économique, renforcer les échanges entre les peuples, promouvoir la coopération en matière de sciences, technologies et d’innovation, et intensifier la coopération régionale et internationale.



Les deux parties ont convenu de maintenir la position commune de l’ASEAN sur la question de la Mer Orientale, soulignant l’importance de la liberté et de la sécurité de la navigation maritime et aérienne, de la garantie de la mise en œuvre pleine et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), de la création d’un environnement favorable et des efforts d’élaborer un Code de conduite (COC) en Mer Orientale substantiel et efficace, conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).-VNA/VI