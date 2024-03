Le Premier ministre arrive en Nouvelle-Zélande pour une visite officielle

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné de son épouse et d'une délégation vietnamienne de haut rang, est arrivé le 9 mars à 19h00 (heure locale) à l'aéroport d'Auckland pour entamer une visite officielle en Nouvelle-Zélande les 10 et 11 mars, sur invitation de son homologue néo-zélandais Christopher Luxon.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à l'aéroport d'Auckland. Photo: VNA

À leur descente d’avion, ils ont été accueillis au pied de la passerelle par la ministre du Développement économique Melissa Lee, le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères et du Commerce Rod Harris et l'ambassadrice désignée au Vietnam Caroline Beresford, l'ambassadeur vietnamien en Nouvelle-Zélande Nguyen Van Trung, et des représentants de la diaspora vietnamienne dans ce pays.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays il y a près de 50 ans, les liens bilatéraux n’ont cessé de se développer et ont été portés au niveau de partenariat stratégique en juillet 2020.

Le Vietnam est actuellement le 14e partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande, avec un commerce bilatéral de 1,3 milliard de dollars en 2023. En novembre 2023, la Nouvelle-Zélande comptait 52 projets d’investissement au Vietnam, d'une valeur totale de 208,35 millions de dollars, se classant 39e dans la liste des 143 pays et territoires investissant au Vietnam.

La communauté vietnamienne dans ce pays compte environ 11.000 personnes, principalement à Auckland, Christchurch et Wellington.

Lors sa visite, le Premier ministre Pham Minh Chinh aura des entretiens et entrevues avec de hauts dirigeants néo-zélandais, travaillera avec des chefs d'associations et d’entreprises de premier plan, d’organisations scientifiques, technologiques et éducatives locales, avant de rencontrer des représentants de la diaspora.

Les deux parties discuteront de mesures susceptibles de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le commerce, l'investissement, l'emploi, l'éducation, la formation et l'agriculture. -VNA/VI