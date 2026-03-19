Le Premier ministre accélère la mise en œuvre des projets ferroviaires majeurs

Une réunion du Comité permanent du gouvernement afin d’examiner l’état d’avancement et d’accélérer la mise en œuvre des projets ferroviaires stratégiques. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 18 mars une réunion du Comité permanent du gouvernement afin d’examiner l’état d’avancement et d’accélérer la mise en œuvre des projets ferroviaires stratégiques, notamment la ligne à grande vitesse Nord–Sud, la ligne Lào Cai – Hanoï – Hai Phong, les lignes Hanoï – Lang Son et Hai Phong – Mong Cai, ainsi que les réseaux ferroviaires urbains à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.

Selon les évaluations présentées, les ministères, secteurs, collectivités locales et entreprises ont activement mis en œuvre 25 missions confiées lors de la 7e réunion du Comité de pilotage des projets ferroviaires d’importance nationale, contribuant à des avancées positives dans la réalisation des projets.

Concernant la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord–Sud, le ministère de la Construction s’emploie à finaliser le choix des partenaires technologiques, tout en élaborant les termes de référence et les dossiers d’appel d’offres d’ici mars 2026. La sélection du cabinet chargé de l’étude de faisabilité est prévue au deuxième trimestre 2026. Parallèlement, les 15 localités concernées intensifient les opérations de libération des terrains, de recensement et de relocalisation des infrastructures techniques.

S’agissant de la ligne Lào Cai – Hanoï – Hai Phong, les composantes du projet sont déployées de manière coordonnée, incluant les infrastructures de connexion aux gares, les places publiques, la construction de la ligne principale ainsi que les travaux de libération des terrains. Le Premier ministre a demandé l’achèvement du rapport de faisabilité dès le mois de mars, tout en accélérant la construction des infrastructures connexes.

Pour les lignes Hanoï – Lang Son et Hai Phong – Mong Cai, le ministère de la Construction poursuit la finalisation des rapports préliminaires d’ici avril 2026, avec pour objectif d’achever la planification au cours de la même année. En particulier, les procédures visant à confier aux autorités locales la maîtrise d’ouvrage de la ligne Hai Phong - Ha Long - Mong Cai sont en cours d’achèvement.

Dans le domaine du ferroviaire urbain, Hanoï prépare l’investissement de six lignes, dont quatre devraient être lancées en 2026, tout en poursuivant la mise en œuvre de trois lignes existantes. De son côté, Hô Chi Minh-Ville donne la priorité à la préparation de six lignes pour la période 2026–2030, dans l’objectif de développer un système de transport urbain moderne et intégré.

En conclusion, le Premier ministre Phạm Minh Chính a salué les efforts déployés, tout en appelant à une mobilisation accrue, plus proactive et plus efficace. Il a insisté sur la nécessité d’accélérer l’élaboration et la finalisation des normes et référentiels techniques ferroviaires, sur la base des standards internationaux adaptés aux spécificités du Vietnam, afin d’assurer une mise en œuvre cohérente et interconnectée des projets.

Par ailleurs, les projets doivent être réalisés dans le respect des délais, des réglementations et des standards de qualité, tout en diversifiant les sources de financement, incluant les fonds publics, privés, les partenariats public-privé et d’autres ressources légales, afin d’optimiser l’utilisation des capitaux et d’éviter tout gaspillage. Le contrôle, l’inspection, l’audit et la lutte contre la corruption et les intérêts particuliers doivent également être renforcés.

Le Premier ministre a également demandé aux collectivités locales d’accélérer la libération des terrains et la réinstallation des populations, en veillant à garantir des conditions de vie meilleures dans les nouveaux lieux d’habitation, avec des infrastructures sociales complètes et des moyens de subsistance durables.

Le Premier ministre a également instruit de diversifier les sources de financement, incluant les fonds publics, privés, le partenariat public-privé (PPP), les emprunts et l'émission d'obligations, tout en optimisant chaque ressource. Pour la ligne Nord-Sud, il a demandé un rapport complet sur les choix technologiques pour finaliser l'étude de faisabilité et sélectionner les investisseurs et constructeurs appropriés. Ho Chi Minh-Ville doit accorder une priorité absolue aux liaisons ferroviaires entre les aéroports de Long Thanh, Tan Son Nhat et le centre-ville.

En outre, le ministère des Finances doit rapidement soumettre à approbation le plan de restructuration de la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam, tandis que le ministère de l’Industrie et du Commerce finalise, en mars 2026, le projet de développement de l’industrie ferroviaire.-VNA/VI