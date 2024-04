Le premier Festival international de jazz fait vibrer l’été de Nha Trang

Le premier Festival international de jazz a débuté samedi 27 avril sur la Place du 2 avril, dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre), avec au menu cinq soirées musicales sur les thèmes "Pleins feux sur le jazz", "Vivre la légende", "Nuit latine", "Collection" et "Flux du jazz".

Ouverture du premier Festival international de jazz, à Nha Trang, le 27 avril. Photo: VNA

L’événement, qui se déroulera jusqu’au 1er mai sur la Place du 2 avril et au stade Thanh Niên, comprend une série d’activités musicales réunissant plus de 100 artistes et groupes vietnamiens ainsi que des artistes et groupes de musique internationaux des États-Unis, de Singapour et de la République de Corée.



Spectateurs au premier Festival international de jazz, à Nha Trang, le 27 avril. Photo: VNA

Le comité d’organisation espère apporter aux gens et aux touristes de nouvelles expériences sur Nha Trang - Khanh Hoa, une destination sûre, une terre dynamique et hospitalière qui poursuit son développement et son intégration par les valeurs de l’identité culturelle de Khanh Hoa, contribuant ainsi à la construction de la culture du Vietnam en général et de Khanh Hoa en particulier, a-t-il plaidé



