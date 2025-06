Le PM visite la Bourse de Shanghai et le Centre financier international de Shanghai

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité jeudi 26 juin la Bourse de Shanghai (SSE) afin de se renseigner sur les activités de la SSE et du Centre financier international de Shanghai (IFC).

Lors de cette visite, qui s’inscrivait dans le cadre de son voyage de travail en Chine, le chef du gouvernement a écouté un exposé détaillé sur l’histoire et le développement de la SSE, son cadre de gestion, son modèle opérationnel, ses fonctions principales, son offre de produits, sa capitalisation boursière par rapport à l’économie chinoise et ses activités de négociation. Les politiques et mécanismes de la SSE visant à attirer les investisseurs et à mobiliser des capitaux pour stimuler la croissance économique ont été au cœur des discussions.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également évoqué le parcours de la bourse, passée d’un marché frontière à un marché émergent, l’interaction entre la SSE et l’IFC, ainsi que les processus de surveillance réglementaire et de règlement des litiges.

Les responsables de la SSE ont expliqué au dirigeant vietnamien que la bourse avait été créée fin 1990 et qu’elle était devenue depuis la plus grande et la plus influente des bourses chinoises. À l’échelle mondiale, la SSE se classe troisième après la Bourse de New York et le Nasdaq, avec une capitalisation boursière d’environ 7.170 milliards de dollars américains en décembre 2024 et plus de 2.000 sociétés cotées.

Sous la supervision de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC), les services de la SSE couvrent la supervision des émissions et des cotations, la compensation et le règlement-livraison, les technologies de négociation, le développement de produits, la communication et la formation des investisseurs.

Au-delà de son rôle sur le marché des capitaux chinois, la SSE est progressivement intégrée au système financier mondial. Parmi les initiatives récentes figurent des partenariats avec des bourses étrangères et des programmes de connectivité tels que le Shanghai – Hong Kong Stock Connect et le Shanghai – London Stock Connect. Elle collabore également avec les principales bourses de Hong Kong (Chine), Tokyo (Japon), Londres (Royaume-Uni) et Francfort (Allemagne) afin de faciliter les cotations transfrontalières et d’attirer les investisseurs internationaux.

La vision de la SSE est de devenir une bourse d’influence mondiale, favorisant le développement de marchés de capitaux de haute qualité et soutenant la transformation économique, l’innovation, la numérisation et le progrès technologique de la Chine, conformément à la stratégie «Made in China 2025», ont déclaré les responsables de la SSE.

Félicitant la SSE pour son ascension rapide au rang de troisième bourse mondiale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reconnu le rôle essentiel de la SSE et de la SFI de Shanghai dans la stratégie économique de double circulation de la Chine. Il a appelé la SSE et l’IFC à partager leur expertise et à leur apporter un soutien technique dans le processus de construction de la place financière internationale du Vietnam.

Il a également sollicité une assistance pour faciliter la croissance du jeune marché boursier vietnamien, le faisant passer du statut de marché frontière à celui de marché émergent, améliorer la gestion et les opérations boursières et promouvoir le développement des infrastructures.

Le dirigeant vietnamien a insisté sur la nécessité de solliciter des conseils sur les politiques et les mécanismes visant à stimuler l’attraction des investisseurs et la mobilisation des capitaux pour l’économie vietnamienne. – VNA/vi