Le PM vietnamien et le président de la République dominicaine donnent une conférence de presse conjointe

Panorama de la conférence de presse. Photo: VNA

Durant sa visite officielle en République dominicaine, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de ce pays, Luis Abinader Corona, ont donné dans la matinée du 20 novembre (heure locale) une conférence de presse sur les résultats de leur entretien qui s’est tenu auparavant dans la même journée.



Selon le président de la République dominicaine, la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh dans ce pays revêt des significations importantes. Luis Abinader a indiqué que lui et le dirigeant vietnamien avaient discuté de la promotion de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, dont la défense, les télécommunications, le pétrole et le gaz, le tourisme.



De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam et la République dominicaine présentaient de nombreuses similitudes qui constituent des bases importante pour permettre aux deux pays de promouvoir leur coopération vers de nouveaux sommets. Il a proposé que les deux parties accélèrent les négociations pour signer quatre accords, dont un accord de libre-échange, un accord d’encouragement et de protection des investissements, un accord sur la coopération dans la culture, l'éducation, la formation, le tourisme, les échanges entre les peuples, et un accord sur les visas visant à créer les meilleures conditions pour les échanges entre les deux pays.



Le chef du gouvernement vietnamien a indiqué que les deux parties avaient discuté de nombreux domaines potentiels de coopération tels que la transformation numérique, l'économie numérique, la construction d'une société numérique, le développement des télécommunications, les énergies, l’agriculture...



Pham Minh Chinh a souligné que dans le contexte international actuel, les deux parties avaient convenu d'appeler à la solidarité et à une coopération internationale renforcée, pour les deux pays et leurs peuples, ainsi que pour la paix, la coopération et le développement dans le monde. Il a affirmé que le Vietnam servirait de passerelle pour la coopération entre la République dominicaine et l'ASEAN, et que la République dominicaine servirait également de passerelle pour la coopération entre le Vietnam et la région sud-américaine.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis les salutations et les invitations des hauts dirigeants vietnamiens aux dirigeants de la République dominicaine à se rendre au Vietnam à l’occasion du 20e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, les approfondir et les rendre plus substantielles et plus efficaces.

Le Premier ministre vietnamien et le président de la République dominicaine ont assisté à la cérémonie de signature de plusieurs documents de coopération, dont un mémorandum d'accord sur la création du Comité mixte Vietnam-République dominicaine pour promouvoir le commerce et l'investissement, et un autre sur la coopération entre l'académie diplomatique du Vietnam et l'école diplomatique et consulaire de la République dominicaine.