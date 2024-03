Le PM rencontre des scientifiques vietnamiens et des entrepreneurs néo-zélandais en Nouvelle-Zélande

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une séance de travail avec le groupe de professionnels vietnamiens travaillant en Nouvelle-Zélande (VietTech NZ) à Auckland, dimanche 10 mars, dans le cadre de sa visite officielle en Nouvelle-Zélande.

Les représentants du groupe ont présenté au chef du gouvernement les projets et programmes potentiels et spécifiques qu’ils ont mis en œuvre pour soutenir le Vietnam ou coopérer avec des partenaires vietnamiens dans divers domaines tels que la science, la technologie, l’éducation et la formation, les soins de santé, l’énergie, le commerce, la planification et l’environnement.



Ils ont proposé que le gouvernement vietnamien crée des mécanismes et des méthodes appropriés pour permettre aux Vietnamiens d’outre-mer de participer aux incubateurs nationaux et vice versa, tout en soutenant le développement d’un réseau mondial de scientifiques vietnamiens, y compris ceux de Nouvelle-Zélande.



Ils ont également suggéré que le Vietnam rouvre les routes aériennes vers l’Amérique du Nord et exempte de visa pour faciliter le voyage des intellectuels vietnamiens basés en Nouvelle-Zélande au Vietnam à des fins de coopération.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a apprécié leurs suggestions et a chargé les agences compétentes d’envisager des mesures visant à améliorer la connectivité avec les intellectuels vietnamiens d’outre-mer.



Notant qu’il existe une grande marge de développement pour la coopération scientifique et technologique entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, il a demandé à VietTech NZ de jouer un rôle plus important dans la connexion de la communauté technologique entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande et de renforcer leurs liens avec le Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens afin de contribuer plus efficacement au développement du Vietnam.



Il a également demandé au groupe de s’engager dans des recherches conjointes et des activités de coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de la transformation numérique, de l’agriculture, de la réponse au changement climatique, de la biologie et des soins de santé avec des partenaires vietnamiens.

Le même jour, le chef du gouvernement a reçu le professeur Neil Quigley, vice-chancelier de l’Université de Waikato et président de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le professeur Neil Quigley, vice-chancelier de l’Université de Waikato et président de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Photo: VNA



Il a apprécié la coopération étroite de l’Université de Waikato avec le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation et les programmes conjoints avec les universités vietnamiennes.



Le Premier ministre a proposé que l’université élargisse sa coopération dans le développement des ressources humaines avec le Vietnam à travers des activités telles que l’ouverture de davantage de filiales au Vietnam, l’octroi de bourses et l’échange de professeurs et de programmes d’enseignement.



Il a également demandé au professeur Quigley, en sa qualité de président de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, de soutenir la coopération et le partage d’expériences avec le Vietnam dans l’élaboration de politiques macroéconomiques régissant les taux d’intérêt et les changes, le crédit et le secteur bancaire, et de donner des conseils au Vietnam dans ses efforts de devenir un centre financier en Asie du Sud-Est.



Le professeur Quigley a exprimé son soutien à la suggestion du Premier ministre, affirmant qu’il appréciait la gouvernance macroéconomique, la politique monétaire et les mesures de contrôle de l’inflation du Vietnam.

A cette occasion, l’Université de Waikato et plusieurs universités vietnamiennes ont échangé quatre accords de coopération et le ministre de l’Éducation et de la Formation Nguyên Kim Son a remis l’insigne «Pour la cause de l’éducation du Vietnam» au professeur Quigley.

Le même jour, le Premier ministre a également reçu le directeur général de la Chambre de commerce d’Auckland, Simon Bridges, et des responsables de plusieurs entreprises néo-zélandaises, au cours de laquelle il a appelé à la détermination et aux efforts du monde des affaires pour porter le commerce bilatéral à 2 milliards de dollars.



Il a affirmé que les domaines qui intéressent les entreprises néo-zélandaises au Vietnam ont un grand potentiel et sont conformes aux priorités du Vietnam, exhortant les entreprises néo-zélandaises à continuer de travailler avec les ministères et agences vietnamiennes sur des projets spécifiques.



Les délégués commerciaux néo-zélandais ont demandé au gouvernement vietnamien de continuer à créer des conditions favorables pour l’investissement et l’entreprise au Vietnam, citant certains domaines tels que les énergies renouvelables, l’immobilier, l’aviation et le commerce des fruits et légumes. – VNA/VI