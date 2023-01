Le PM reçoit la directrice générale adjointe du FMI

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 10 janvier à Hanoï la directrice générale adjointe du Fonds monétaire international (FMI), Antoinette Sayeh, qui effectue une première visite de travail au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit la directrice générale adjointe du FMI, Antoinette Sayeh. Photo: VNA

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié les organisations internationales, dont le Fonds monétaire international, pour leur soutien au Vietnam. Il a informé Antoinette Sayeh du contrôle efficace du COVID-19 au Vietnam, des réalisations du pays en matière de reprise et de développement socio-économiques, dont une croissance de 8,02% en 2022.

La directrice générale adjointe du FMI a affirmé l’importance des relations entre son organisation et le Vietnam. Appréciant les acquis socio-économiques du Vietnam, elle a estimé que le pays était l'une des économies les plus performantes de la région Asie-Pacifique et continuerait de maintenir sa croissance avec des politiques appropriées. Elle a assuré que le FMI ferait toujours de son mieux pour fournir des conseils et un soutien technique au Vietnam afin de l’aider à maintenir et promouvoir ses réalisations de ces dernières années.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam était toujours prêt à écouter les recommandations et les conseils des organisations internationales telles que le FMI et la Banque mondiale. Il a déclaré souhaiter que dans les temps à venir, les relations entre le Vietnam et le FMI deviennent un modèle pour être généralisé dans d’autres pays.