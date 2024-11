Le PM Pham Minh Chinh visite le Mémorial de la révolution de Hongyan à Chongqing (Chine)

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite le Mémorial de la révolution de Hongyan à Chongqing, en Chine. Photo: VNA

Dans le cadre de sa participation au 8e Sommet de la Sous-région du Grand Mékong (GMS-8) et de ses activités de travail en Chine, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le 8 novembre le Mémorial de la révolution de Hongyan à Chongqing, en Chine.

Le Mémorial de la révolution de Hongyan à Chongqing abrite une collection remarquable d'artefacts relatifs aux activités révolutionnaires d'éminents dirigeants chinois, notamment Mao Zedong et Zhou Enlai, ainsi que du Président vietnamien Ho Chi Minh.

Au premier étage du Mémorial se trouve une pièce qui servait à la fois d'espace de vie et de travail au Président Ho Chi Minh pendant son séjour en Chine de 1939 à 1940. L'aménagement comprend un lit simple, un bureau avec une chaise, des étagères et quelques autres objets. À l'extérieur de la pièce, on peut observer une photographie du Président Ho Chi Minh avec sa machine à écrire. Chaque objet de cet espace témoigne d'une période difficile du Président Ho Chi Minh et de l'histoire révolutionnaire vietnamienne, montrant le style humble et modeste du grand leader vietnamien.

Dans le livre d'or, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé les remerciements du gouvernement vietnamien envers l'organisation du Parti communiste chinois (PCC), les autorités et le peuple de Chongqing pour la préservation de la salle commémorative dédiée au Président Ho Chi Minh au sein du Mémorial de la révolution de Hongyan.

Pham Minh Chinh a souligné l'importance de ce site historique en tant que témoignage tangible de l'amitié étroite entre les deux Partis et les deux pays pendant leurs luttes d’hier pour l'indépendance nationale. Il a exprimé sa conviction que ce lieu continuerait à jouer un rôle crucial dans la sensibilisation aux traditions révolutionnaires, renforçant ainsi les fondements sociaux du partenariat de coopération stratégique global et la communauté d'avenir partagé de portée stratégique Vietnam-Chine.

Le Mémorial de la révolution de Hongyan à Chongqing avec la pièce du Président Ho Chi Minh est préservé et entretenu par la Chine et le Vietnam comme un bien précieux des deux nations. Chaque année, ce site historique accueille environ un million de visiteurs. -VNA/VI