Le PM Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne au Yunnan

Le PM Pham Minh Chinh et des Vietnamiens au Yunnan. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 5 novembre dans la ville de Kunming, province du Yunnan, le personnel de l'Agence de représentation vietnamienne en Chine et la communauté des Vietnamiens à Yunnan, dans le cadre de son voyage d’affaires en Chine pour participer au 8e Sommet de la Sous-région du Grand Mékong, au 10e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady - Chao Phraya - Mékong, au 11e Sommet de coopération Cambodge - Laos - Myanmar - Vietnam, et travailler en Chine.

Le consul général vietnamien à Kunming, Hoang Minh Son, a annoncé au Premier ministre que le Yunnan entretenait des relations profondes et étroites avec le Vietnam. La communauté vietnamienne du Yunnan compte environ 4 000 personnes.

Pham Minh Chinh a exprimé ses sentiments sur la proximité et les bonnes relations entre le Yunnan et les provinces vietnamiennes de Lao Cai, Dien Bien, Lai Chau et Ha Giang, en particulier lorsqu'il existait un chemin de fer reliant les deux pays.

Ces localités des deux pays occupent également une position et jouent un rôle importants dans le processus de développement des relations entre les deux pays, en particulier dans la réalisation du partenariat de coopération stratégique global et de la "Communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique", pour les bénéfices des deux peuples et des deux pays.

Le dirigeant vietnamien a donc souhaité que la communauté vietnamienne au Yunnan respecte, préserve, promeuve, consolide et renforce toujours ces relations.

Il a également remercié le Parti, l'État et le peuple chinois d'avoir toujours pris en haute considération et préservé les relations entre les deux pays, tout en créant les conditions permettant à la communauté vietnamienne de faire des affaires, de vivre légalement et de maximiser ses capacités.

Fier de la solidarité et du fort développement de la communauté vietnamienne dans la province du Yunnan, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souhaité que les Vietnamiens favorisent l'esprit de solidarité, de dépassement des difficultés, d'innovation et de créativité ; préservent l'identité culturelle nationale; respectent la loi du pays de résidence ; regardent toujours vers la Patrie et contribuent au développement de chaque pays et aux relations Vietnam - Chine.

Il a conseillé aux responsables et employés de l’Agence de représentation vietnamienne en Chine en général et au Yunnan en particulier de veiller à développer une communauté vietnamienne forte ; à soutenir et résoudre les demandes ; à garantir les droits et intérêts légaux et légitimes des Vietnamiens ; surtout à les aider dans les moments difficiles.

Dans l'après-midi du même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé au Festival de la culture et du tourisme vietnamiens au Théâtre du Yunnan à Kunming, visant à célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine et l'"Année des échanges humanistes Vietnam-Chine 2025".

Il a aussi visité l'exposition présentant 40 photos sur le patrimoine, la culture et le tourisme vietnamiens et a profité d'un spectacle réalisé par des artistes vietnamiens et chinois. -VNA/VI