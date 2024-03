Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est rendu le 11 mars à l'Université Victoria de Wellington où il a prononcé un discours politique important.

Le PM Pham Minh Chinh prononce un discours politique à l'Université Victoria de Wellington. Photo: VNA

Dans son discours, Pham Minh Chinh a déclaré qu'à travers sa visite, les deux parties souhaitent renforcer le Partenariat stratégique Vietnam-Nouvelle-Zélande et le porter à une nouvelle hauteur. Il a émis le souhait que la Nouvelle-Zélande crée les conditions nécessaires à l'octroi de visas de travail aux Vietnamiens et reconnaisse bientôt sa communauté des Vietnamiens comme une minorité ethnique au sein de la communauté multiethnique du pays, avec sa propre identité.



Pham Minh Chinh a partagé trois contenus principaux, à savoir la situation mondiale et régionale actuelle ; la vision et les aspirations de développement du Vietnam ; la vision du Partenariat stratégique Vietnam-Nouvelle-Zélande dans les temps à venir.

Il a souligné le changement climatique, les maladies, les ressources épuisables, le vieillissement de la population et la pauvreté comme les cinq défis majeurs auxquels le monde entier est confronté et qui nécessitent une approche mondiale et universelle mettant l'accent sur la solidarité internationale et le multilatéralisme, garantissant que personne n'est laissé pour compte.

La région et le monde traversent une période de transformation profonde, caractérisée par des évolutions rapides, compliquées et imprévisibles tels que la concurrence stratégique entre les puissances, a-t-il déclaré, ajoutant que les changements mondiaux ne sont nulle part plus évidents qu'en Asie. L'Asie-Pacifique et l'océan Indien, qui sont la locomotive de la reprise et de la croissance économiques mondiales, et le centre économique mondial qui génère près de 60 % du PIB mondial et représente 46 % du commerce international.

Outre de grandes opportunités, la région est également confrontée à de nombreux défis car elle est au centre d'une concurrence stratégique entre les pays. Il existe un risque de conflit susceptible de se propager et d'affecter les pays de la région et du monde.

Partageant la vision et les aspirations du Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a parlé de la brutalité de la guerre ainsi que des souffrances que le peuple vietnamien a dû endurer. Par conséquent, plus que quiconque, le Vietnam comprend la valeur de la paix, aime la paix et souhaite toujours se joindre à la communauté internationale pour préserver la paix, prévenir la guerre et les conflits et promouvoir le développement durable.

Le Vietnam s'efforce de devenir un pays en développement à revenu intermédiaire de la tranche supérieure doté d'une industrie moderne à l'horizon 2030, et un pays développé à revenu élevé à l'horizon 2045, a déclaré Pham Minh Chinh.

Le chef du gouvernement a informé des orientations majeures du Vietnam dont l'édification d'une économie indépendante et autonome associée à une intégration internationale profonde, substantielle et efficace; la création de percées stratégiques concernant les institutions, les ressources humaines et les systèmes d'infrastructures; l'édification d'une culture vietnamienne avancée et imprégnée de l'identité nationale; le développement de l'éducation et de la formation, des sciences et des technologies; la garantie du bien-être social; la consolidation et le renforcement de la défense et de la sécurité; l'édification du Parti au pouvoir sain, puissant et intégral; la poursuite de la politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation. Le pays développe sa diplomatie du bambou, imprégnée de sa tradition culturelle et de son histoire, a-t-il ajouté.

Après près de 40 ans de Renouveau, le Vietnam a obtenu de grandes réalisations, comme l'a souligné le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong: "Notre pays n'a jamais eu la fortune, le potentiel, le prestige et la position internationaux qu'il possède aujourd'hui".

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également affirmé que la Nouvelle-Zélande était l'un des principaux partenaires du Vietnam dans la région et l'un de ses rares partenaires stratégiques dans le monde.

Pour porter les relations bilatérales vers de nouveaux sommets, il est nécessaire de promouvoir la valeur stratégique du Partenariat Vietnam-Nouvelle-Zélande, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la coopération dans les régions d'Asie-Pacifique et de l'océan Indien.

Le Premier ministre a suggéré aux deux parties de renforcer la coopération multilatérale et la solidarité internationale, de résoudre les différends et les désaccords par le dialogue et des moyens pacifiques, de promouvoir la mentalité de "coopération gagnant-gagnant et bénéfice mutuel" plutôt que celle de "gagnant-perdant" ; et de coopérer activement pour contribuer à la formation d'une structure régionale ouverte, transparente et inclusive fondée sur le droit international, dans laquelle l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) joue un rôle central.

En outre, le Vietnam souhaite rejoindre la Nouvelle-Zélande dans les efforts pionniers visant à assurer la sécurité alimentaire, à développer une agriculture propre et verte, et à améliorer la capacité d'adaptation au changement climatique et à d'autres défis mondiaux, a-t-il déclaré Pham Minh Chinh.

Toujours selon lui, il est nécessaire de créer un nouvel élan aux relations bilatérales entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, résumé en trois paires de mots-clés : "stabiliser et consolider" ; "renforcer et développer" et "accélérer et percer".



Le Vietnam fera de son mieux pour porter les relations bilatérales à un nouvelle hauteur, en contribuant à aider chaque pays à maintenir son indépendance, sa souveraineté, sa paix et son développement, pour le bénéfice des deux peuples et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région comme le monde.

Il s'agissait de la dernière activité officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa visite en Nouvelle-Zélande. Dans la soirée du même jour, le Premier ministre et son épouse ainsi que la haute délégation vietnamienne les accompagnant devraient quitter la Nouvelle-Zélande pour rentrer au pays. -VNA/VI