A l'invitation du Premier ministre chinois, Li Qiang et du fondateur et du président exécutif du Forum économique mondial (WEF-World Economic Forum), Klaus Schwab, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh assistera à la 15e Conférence annuelle des pionniers du WEF qui se tiendra à Dalian, province chinois du Liaoning et effectuera une visite de travail du 24 au 27 juin en Chine, selon un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères. - VNA/VI