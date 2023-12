Le PM Pham Minh Chinh part pour le Sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, à la tête d'une délégation vietnamienne de haut rang, a quitté Hanoï, vendredi matin 15 septembre, pour le Sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon et les activités bilatérales au Japon du 15 au 18 décembre 2023, sur invitation de son homologue japonais Kishida Fumio.

Après 50 ans, les relations ASEAN-Japon se sont développées de manière intégrale et dynamique dans tous les domaines comme la politique et la sécurité, l’économie, le commerce, l’investissement, la culture, la société et la coopération au développement. Le Japon participe activement aux processus de coopération régionale dans la politique et la sécurité, soutenant la solidarité, l’unité et la centralité de l’ASEAN.

La coopération économique et d'investissement entre l'ASEAN et le Japon est mise en œuvre à travers de nombreux mécanismes et cadres différents, notamment l'Accord de partenariat économique global régional (RCEP) et l’Accord de partenariat économique intégral ASEAN - Japon (AJCEP). Le Japon est également un partenaire contribuant activement à la mise en œuvre de l’Initiative pour l’intégration de l’ASEAN (IAI) et soutenant la réduction de l’écart de développement au sein de l’ASEAN.

En 2022, le Japon était le 4e partenaire commercial et le 2e investisseur étranger au sein de l'ASEAN. Le commerce bilatéral a atteint 268,5 milliards de dollars et le total des IDE du Japon vers l'ASEAN s’est élevé à 26,7 milliards de dollars, en hausse de 27,7 % en glissement annuel.

Sur la base des bonnes relations entre les deux parties, des potentiels et opportunités ouverts, l'ASEAN et le Japon souhaitent tous deux renforcer leur coopération et leur connectivité pour répondre aux défis communs et se développer ensemble.

Le Sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon, qui aura lieu après l’établissement du partenariat stratégique intégrale ASEAN-Japon, sera une occasion pour les hauts dirigeants des deux parties de passer en revue les réalisations de leur coopération et fixer ainsi les orientations pour leurs relations dans la nouvelle période. -VNA!VI